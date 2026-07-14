专家：“阿联酋制造”与人工智能将在未来十年推动阿联酋基础设施发展

阿通社迪拜2026年7月14日电 建筑、工程和基础设施领域多位企业高管和专家表示，“阿联酋制造”倡议与人工智能、模块化建筑相结合，将在未来十年推动阿联酋基础设施领域实现深刻变革。本地制造持续发展、供应链韧性不断增强以及数字化、可持续解决方案需求增长，将为行业发展提供有力支撑。

上述观点是在“建筑：迈向未来——塑造基础设施与可持续发展的未来”论坛期间提出的。论坛由迪拜印度商业与专业人士理事会联合ESPA集团举办，来自建筑、房地产、工程、制造、金融和科技等领域的企业代表围绕数字化转型、绿色发展和产业本地化等议题进行了交流。

与会人士表示，国际航运成本上涨和地缘政治因素加快了市场对阿联酋制造产品的需求。“阿联酋制造”战略正不断获得国际市场认可，有效提升国家工业竞争力，并为经济增长创造新的机遇。

MAHY Khoory集团首席执行官阿卜杜勒拉赫曼·奥拜德表示，“阿联酋制造”产品正获得越来越多国际市场认可，本地制造将在基础设施、科技、家具和消费品等领域继续保持快速增长。

Royal Advance Electromechanical公司首席执行官瓦埃勒·曼苏尔表示，人工智能正成为采购、设计和项目交付的重要驱动力，建筑信息模型（BIM）、数字孪生和模块化建筑等先进技术将在未来几年成为行业普遍采用的标准。

与会代表认为，阿联酋政治环境稳定，持续加大战略基础设施投资，加快数字化转型，并坚持可持续发展战略，将进一步巩固其全球创新和工业中心地位。