迪拜人道主义持续应对埃博拉疫情 向乌干达空运第四批救援物资

阿通社迪拜2026年7月14日电 根据阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的指示，迪拜人道主义已向乌干达发运第四批救援物资，其中第三批由迪拜皇家航空联队飞机承运，作为持续应对该地区埃博拉疫情行动的一部分。

这批物资运抵乌干达恩德培市，共装载72.5公吨人道主义物资，将运往边境另一侧的社区。

世界粮食计划署联合国人道主义应急仓库和联合国儿童基金会从其预先存放在迪拜人道主义仓库的库存中提供了这批物资。

救援物资包括用于保护民众免受水源性疾病侵害的净水片、移动储存单元、为供电不稳定地区的治疗点提供电力的发电机，以及为患者和医疗团队提供遮蔽场所的防水油布。

这批物资还包括数据记录器，以协助卫生工作者在整个冷链过程中追踪对温度敏感的疫苗和药品，以及一套盥洗设施，以支持遏制疫情所需的卫生标准。

迪拜人道主义首席执行官兼董事会成员朱塞佩·萨巴表示：“在完成四次空运后，这项行动表明，稳定的领导和清晰的愿景能够取得何种成果。阿拉伯联合酋长国和迪拜政府确保我们的合作伙伴在需要运送救援物资时能够做到这一点，而这正是应对此类疫情所要求的。”

萨巴补充说：“这些物资如果存放在仓库中，就没有多大意义。只有当物资送达使用者手中时，才具有意义：一名护士用其设立治疗单元，或一个家庭用其烧煮如今可以放心饮用的水。“这正是今天这次航班的真正目的，也是迪拜人道主义城继续参与这项应对行动、为一批又一批物资的运送提供便利的原因。”

这次最新空运是迪拜人道主义城繁忙一年中的又一次行动；自2026年初以来，该机构已为9批空运和陆运物资提供便利，运送总量超过450公吨。

这些物资在与合作伙伴密切协调下运送，以支持国际人道主义界，并已用于应对加沙、黎巴嫩、莫桑比克和阿富汗的紧急情况。

作为一个将人道主义组织与其所需的物流、仓储和运输能力连接起来的全球枢纽，迪拜人道主义继续致力于确保援助在最需要之时和最需要之地送达身处危机的人们。