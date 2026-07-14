沙迦艺术基金会推出“对话”系列讲座

阿通社沙迦2026年7月14日电 沙迦艺术基金会宣布推出全新讲座项目“对话”，探讨阿联酋及阿拉伯世界视觉艺术的发展历程。

首场活动将邀请阿联酋艺术家穆罕默德·卡齐姆参加。他的创作在阿联酋当代艺术发展中发挥了重要作用。活动将由艺术家兼作家伊斯梅尔·里法伊主持。里法伊担任沙迦艺术基金会翻译与阿拉伯语内容主管。

“对话”系列汇集艺术家和文化从业者，共同回顾阿联酋现代和当代艺术发展中的重要阶段，重点介绍塑造更广泛的区域艺术实践和艺术话语的合作项目及文化倡议。该系列还提供一个平台，重新审视持续影响当代艺术的历史与机构。

首场活动将探讨穆罕默德·卡齐姆长达40年的艺术实践，以及其创作与塑造阿联酋的社会文化变革之间的联系。活动还将探讨他对该国艺术发展的贡献，包括指导新兴艺术家、支持新一代艺术从业者，以及创作关注地域和社会变迁的作品。

讨论还将涉及卡齐姆目前开展的项目及其未来发展方向，并探讨阿联酋文化行业的整体发展，包括艺术机构、博物馆、画廊和艺术市场在增强国家艺术生态系统方面所发挥的作用。

沙迦艺术基金会表示，致力于确保其项目具有包容性和可及性。需要无障碍支持的访客可在登记时说明具体需求，以便基金会作出适当安排。