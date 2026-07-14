阿通社迪拜2026年7月14日电 迪拜伊斯兰银行14日公布2026年上半年业绩。数据显示，该行税后净利润37.36亿迪拉姆，与去年同期基本持平；税前利润同比增长1%，达到43.34亿迪拉姆。

受融资业务和非融资业务收入持续增长带动，上半年营业总收入同比增长10%，达到124.39亿迪拉姆；营业利润增长6%，达到48.23亿迪拉姆。

截至6月底，该行净融资资产较年初增长7%，达到2810亿迪拉姆，新增融资430亿迪拉姆；客户存款增长至3270亿迪拉姆，总资产达到4230亿迪拉姆。

迪拜伊斯兰银行董事长穆罕默德·易卜拉欣·谢巴尼表示，在全球市场面临地缘政治和利率环境变化背景下，阿联酋经济保持较强韧性。2026年第一季度迪拜GDP同比增长2.4%，达到2320亿迪拉姆。

他表示，银行成功发行10亿美元一级附加资本苏库克，进一步增强了资本实力，并体现了国际资本市场对其信用状况的认可。

迪拜伊斯兰银行集团首席执行官阿德南·奇尔万博士表示，营业收入增长反映了融资收入和非融资收入的强劲表现，以及对该行符合伊斯兰教法规定的产品和服务的持续需求；与此同时，税后利润稳定在37亿迪拉姆，税前有形股本回报率维持在接近20%的水平，反映了盈利质量以及对实现可持续增长和均衡回报的重视。

据该行称，其数字银行服务取得显著进展，数字银行服务注册用户数量同比增长16%。

在可持续发展方面，自年初以来，该行提供了价值31亿迪拉姆的可持续融资，以及价值21亿迪拉姆的可持续发展挂钩融资。