阿通社阿治曼2026年7月16日电 阿治曼交通管理局与阿联酋自闭症协会签署合作协议，将配备并运营一辆专门服务于自闭症谱系障碍人士的感官友好型出租车。

该举措是阿治曼交通管理局提升生活质量、提供符合民众志坚需求的创新交通服务，以及建设满足社会各群体需求的综合交通体系的一部分。

协议签署仪式在阿治曼交通管理局局长奥马尔·穆罕默德·卢塔、阿联酋自闭症协会董事会副主席法蒂玛·赛义夫·马特鲁希，以及阿联酋自闭症协会总干事阿迈勒·萨利姆·卡尔比工程师的见证下签署。

该协议旨在巩固双方合作，并明确双方在提供专业交通服务方面各自承担的责任。双方还将利用阿联酋自闭症协会在支持自闭症谱系障碍人士方面的专业经验，提供安全、舒适且符合其需求的交通服务。

根据协议，阿治曼交通管理局将负责提供、配备和运营车辆，包括安装计价器、摄像头和标识，并根据阿联酋自闭症协会的技术建议对车辆进行所有必要的运营改造。该协会将参与审查和评估车辆配置，确保其满足使用者需求；管理局则将安排经过培训的运营人员提供服务。

阿联酋自闭症协会还将就车辆设计和设备提供技术与专业咨询，制定有关适当感官工具和辅助设备的指导方针，并为工作人员和驾驶员提供培训，以增进他们对自闭症谱系障碍的了解，提高服务质量。

该协议体现了双方加强社会伙伴关系、支持包容性交通服务的承诺，同时推动阿联酋通过创新出行解决方案赋能民众志坚。