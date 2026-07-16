阿通社阿布扎比2026年7月16日电 阿联酋高等教育与科学研究部表示，阿联酋的2027QS世界未来技能指数成绩，体现了国家在建设与国家经济发展优先事项紧密衔接、能够快速适应不断变化的劳动力市场需求及未来技能要求的高等教育体系方面所采取国家方针取得的成功。

阿联酋在该指数中位列全球第17位、地区第1位，总得分86.5分，较上一年度指数全球第29位显著提升。同时，阿联酋在经济转型支柱指标中以接近99分的成绩位居全球第三。

这一突出成绩表明，国家教育体系成功将教育和人力资本投资转化为切实的生产力、创新能力和可持续经济增长，并通过将高等教育成果与各经济领域需求相衔接，实现了上述目标。

人力资源与本地化部长兼代理高等教育与科学研究部长阿卜杜勒拉赫曼·阿瓦尔博士表示，阿联酋在QS世界未来技能指数中的表现，是国际社会对阿联酋高等教育体系成功的认可。该体系与国家发展目标紧密契合，并能够有效培养具备未来经济所需技能的合格人才。

阿瓦尔博士表示，阿联酋高等教育体系正持续取得进展，这得益于以教育成果质量和加强与经济部门伙伴关系为核心的国家愿景。我们将继续致力于完善这一体系，使其适应全球快速变化，提升学生参与优先发展领域的能力，并增强国家经济竞争力。

他补充说，我们将国际指数视为衡量发展进展和识别改进领域的重要工具。我们将继续与高等教育机构、私营部门以及包括QS在内的国际机构密切合作，利用这些指标优化学术政策和教育项目，进一步提升阿联酋高等教育部门的全球竞争力。

与传统大学排名不同，QS世界未来技能指数重点评估高等教育体系为经济发展提供关键技能的能力，衡量教育推动创新、生产力和经济增长的直接影响。该指数围绕四大支柱进行评估，包括技能匹配、学术准备度、未来工作和经济转型。

该指数覆盖89个国家，采用综合分析方法，对高等教育体系这一供给侧与劳动力市场及经济这一需求侧进行衔接分析。

报告指出，阿联酋成功将其对经济和技术变革的快速响应能力转化为显著竞争优势。这一成果得益于高等教育体系、经济政策和劳动力市场需求之间的深度融合，使阿联酋能够培养未来产业所需的人才储备。

此外，报告还强调，阿联酋在人工智能和数字基础设施方面处于全球领先地位，这些优势已成为推动技能与经济需求相匹配的重要因素。

此前，高等教育与科学研究部已与QS建立战略伙伴关系，以提升阿联酋高等教育部门的国际竞争力，并利用全球数据和分析成果推动学术政策和教育项目的发展。

这一伙伴关系进一步深化了双方在提供高等教育机构综合数据和洞察方面的合作，从而更全面地展现阿联酋高等教育体系在全球平台上的发展进展和整体表现。