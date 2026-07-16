阿通社阿布扎比2026年7月16日电 阿联酋先进技术和防务EDGE集团签署协议，拟收购巴西航空航天与工程公司AKAER全部股权。AKAER拥有30多年的行业经验，主要为航空航天和防务领域提供先进产品及解决方案。

EDGE表示，这项交易仍须满足惯常先决条件并获得监管部门批准。交易完成后，EDGE将在巴西获得成熟的工程基地和一支高水平的多学科团队，其专业能力覆盖从概念设计到制造的完整产品生命周期。

此次收购还将提升EDGE保障重点无人机项目生产进度的能力，并将集团的业务能力拓展至电光技术、光电系统、红外系统和空间技术等领域。

AKAER目前已与EDGE合作开展无人系统的开发和制造，双方合作取得的积极成果也为AKAER今后进一步融入EDGE集团创造了条件。

EDGE集团董事总经理兼首席执行官哈马德·马拉尔表示，AKAER将为EDGE补充深厚的工程能力。该公司拥有一支高度专业化的团队，具备30年实施复杂航空航天项目的经验，这将进一步提升EDGE集团的整体服务能力。EDGE的首要任务是确保AKAER团队、现有项目和客户业务保持连续性，同时为公司长期发展奠定基础。

AKAER成立于1992年，总部位于圣若泽-杜斯坎普斯。该公司长期与业内知名合作伙伴开展合作，并参与巴西国家航空航天事业，在工程技术和复杂航空航天项目实施方面积累了良好声誉。

迄今，AKAER已为多家全球制造商的航空航天项目完成超过1000万工程工时，涉及军用和商用平台。其中包括萨博公司的Gripen NG战斗机、土耳其航空航天工业公司的Hürjet教练机及主要飞机改装项目，以及巴西航空工业公司的“Super Tucano”、ERJ-E1、ERJ-E2、“Legacy 450/500”450/500和KC-390等项目。

此外，AKAER还为波音747-8、卡利杜斯公司的B-250飞机以及巴西空军的P-3 Orion机队提供工程支持。

收购AKAER是EDGE扩大国际业务布局、在主要市场和合作伙伴附近建设工程能力的重要举措。AKAER则可继续依托其现有项目和巴西客户群拓展业务。收购完成后，AKAER将继续在巴西运营，并保留本地治理架构。