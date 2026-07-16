沙迦银行2026年第二季度净利润增长39%

阿通社沙迦2026年7月16日电 沙迦银行16日公布截至2026年6月30日止六个月期间的财务业绩。业绩显示，该行业绩表现优异，进一步巩固了过去三年来形成的强劲增长势头。

沙迦银行实现净利润3.62亿迪拉姆，较2025年的2.68亿迪拉姆增长35%，反映出核心业务收入强劲增长以及各项业务得到严格执行。

该行净营业收入增长26%至5.53亿迪拉姆，净利息收入增长45%至4.65亿迪拉姆。总资本比率上升463个基点至18.7%，成本收入比则维持在29%的受控水平，体现出该行持续严格控制成本。

与2025年12月相比，该行资产负债表继续保持强劲增长，总资产增至530亿迪拉姆，增长10%；贷款及垫款净额增至365亿迪拉姆，增长20%；客户存款增至335亿迪拉姆，增长6%。

沙迦银行董事长谢赫穆罕默德·本·萨乌德·卡西米在评论该行业绩时表示：“2026年上半年，全球环境复杂且不断变化，其间受到地缘政治事态发展、利率预期变化以及国际金融市场持续波动等因素影响。尽管面临这些外部不利因素，阿联酋经济再次展现出非凡韧性，这得益于其多元化的经济基础、审慎的财政和货币政策以及稳健的金融体系。”

他表示，面对这些挑战，沙迦银行再次取得强劲的财务业绩，体现了我们业务模式的韧性、战略重点的成功落实，以及治理、风险管理和资本框架的稳健性。我们的业绩彰显了本行应对不断变化的市场环境，同时继续为股东创造可持续价值的能力。

他补充说：“随着进入今年下半年，我们对阿联酋经济和沙迦银行的长期前景仍充满信心。我们将继续严格执行战略，提升客户价值主张，投资人才和能力建设，支持本行所服务的社区，并为股东及所有利益攸关方创造可持续的长期价值。”

沙迦银行首席执行官穆罕默德·哈德里也对该行业绩表示满意。他说：“我们再次创下季度财务业绩新高，净利润同比增长39%，同时继续强化各项主要财务和经营指标。”

他表示：“除财务业绩外，我们还在多项战略举措方面继续取得实质性进展。这些举措旨在进一步强化本行经营模式、提升客户体验、投资数字化能力，并建立更具敏捷性和可扩展性的业务体系，以支持可持续的长期增长。”

他补充说：“尽管预计全球市场仍将面临不确定性和波动，但我们正以稳健态势进入今年下半年。在稳健的资产负债表、充足的资本和流动性缓冲以及明确的战略路线图支持下，我们将继续专注于实现审慎且可盈利的增长，同时保持高标准的风险管理和财务韧性。这些因素始终是本行取得成功的重要基础。”