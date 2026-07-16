阿联酋队在亚洲青年柔术锦标赛再获13枚奖牌 奖牌总数增至40枚

阿通社阿拉木图2026年7月16日电 由穆巴达拉投资公司赞助的阿联酋国家柔术队在阿拉木图体育馆举行的第三届亚洲青年柔术锦标赛上延续出色表现，在21岁以下组比赛中再获13枚奖牌，包括8金、2银、3铜，奖牌总数增至40枚。

这一成绩体现了阿联酋长期致力于通过加大运动员培养投入、建立系统化人才培育机制推动柔术运动发展，也彰显了阿联酋柔术和综合格斗联合会在扩大项目参与规模、发掘优秀运动员以及提升运动员洲际和国际赛事竞争力方面所作的持续努力。

在金牌得主中，达娜·布赖基获得45公斤以下级冠军，阿努德·哈尔比获得48公斤以下级冠军，艾莎·朱奈比获得63公斤以下级冠军，阿卜杜勒拉赫曼·纳贾尔获得94公斤以上级冠军。

此外，奥拜德·库特比、阿卜杜拉赫曼·阿卜杜勒哈克、艾哈迈德·安迪兹和阿卜杜勒阿齐兹·奥盖迪分别夺得56公斤以下级、62公斤以下级、69公斤以下级和77公斤以下级金牌。

玛丽亚姆·阿里和阿卜杜拉赫曼·赛义德纳分别获得45公斤以下级和56公斤以下级银牌。米拉·胡萨尼、费萨尔·瓦希迪和齐亚布·朱奈比分别获得48公斤以下级、69公斤以下级和94公斤以下级铜牌。

加上此前在16岁以下组和18岁以下组比赛中获得的27枚奖牌，阿联酋队在本届赛事上的奖牌总数已达40枚，包括15金、9银和16铜。

阿联酋柔术与综合格斗联合会技术管理部主任穆巴拉克·萨利赫·马纳哈利表示，阿联酋队在21岁以下组取得的成绩体现了联合会备战计划的质量，也证明阿联酋运动员具备与亚洲顶尖选手高水平较量的能力。

他表示，21岁以下组是运动员成长过程中的重要阶段。运动员在这一阶段需要承担更多责任，包括研判对手、把控比赛节奏以及在压力下作出正确决定。阿联酋运动员展现出良好的技术能力、成熟的心理素质和不断进步的坚定决心，为日后升入成年组奠定基础。

马纳哈利说，联合会建立了系统化培养路径，支持运动员从青年组逐步迈向高水平竞技。洲际锦标赛为评估运动员表现、检验成长进度和查找改进空间提供了重要机会。联合会将对本届赛事进行详细技术评估，为阿联酋队备战接下来的比赛提供依据。

阿联酋国家队教练萨穆埃尔·阿劳若表示，教练组根据不同对手的优势和各种比赛情形，为每场比赛制定了相应战术，同时鼓励运动员在比赛中自信地作出决定。

他说，阿联酋运动员在比赛过程中展现出较强的适应能力，并能在关键时刻保持沉着，这帮助他们晋级决赛并赢得奖牌。本届赛事积累的经验与获得的奖牌同样宝贵，将有助于教练组进一步改进训练计划，为运动员参加今后的赛事做好准备。

56公斤以下级冠军奥拜德·库特比表示，他以专注、耐心的态度对待每场比赛，并严格执行教练组制定的比赛方案，没有让压力影响自己的发挥。他说，这枚金牌将激励自己继续刻苦训练，并在未来承担更多责任。

45公斤以下级冠军达娜·布赖基表示，这场胜利源自数月来在日常训练和集训中的认真准备与刻苦付出。她带着明确目标参加本届赛事，面临的最大挑战是在每场比赛中始终保持专注并作出正确决定。她将这一成绩献给阿联酋，并期待在未来赛事中以最佳表现代表祖国。