阿通社阿布扎比2026年7月20日电 阿联酋外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士表示，迄今为止，阿拉伯联合酋长国已缔结37项全面经济伙伴关系协定，其中18项已经生效。

阿联酋还在继续与另外约20个国家进行谈判，同时实施发展物流基础设施和贸易走廊的计划，以增强该国对外贸易的韧性，并巩固其作为全球贸易中心的地位。

泽尤迪在接受阿联酋通讯社采访时表示，预计未来两到三个月内还将有若干项协议生效，其中包括与欧亚集团各国签署的协议。

他补充说，目前还在与菲律宾政府开展工作，以便在年底前完成阿联酋—菲律宾协定生效所必需的程序。

他表示，预计年底前将完成与另外5至7个国家的谈判，并指出与加拿大的谈判已接近完成。

泽尤迪还表示，阿联酋与卢旺达、加纳和赞比亚的谈判已进入最后阶段，而与孟加拉国和秘鲁的谈判正在取得良好进展。

他补充说，与欧洲联盟进行的第七轮贸易协定谈判已经结束，尽管与阿联酋同其他国家进行的双边谈判相比，这些谈判的进度仍慢于预期。

部长强调，得益于机场、海港和公路运输网络的一体化，以及从事港口管理、物流服务和清关业务的本国大型企业所发挥的作用，阿联酋物流部门在近期地缘政治挑战期间展现出卓越效率。

他补充说，这些因素使该国能够应对集装箱运输量的大幅增长、提高贸易流动的顺畅程度，并采取灵活的程序调整，为卡车在阿联酋境内通行提供便利。

他指出，迪拜环球港务集团已宣布实施加强与阿联酋东海岸港口快速联通的项目，同时通过增加卡车车队规模扩大公路运输能力。与此同时，阿布扎比港口集团已宣布提高连接巴士拉与土耳其和叙利亚的运输走廊的运力。该项目于去年启动，目前继续取得切实进展。

泽尤迪表示，近期事态发展凸显了这些项目在为可能受到地缘政治事态发展影响的路线提供替代贸易走廊方面的重要性。预计这些项目还将支持未来一段时期与叙利亚和土耳其之间贸易的预期增长。

他补充说，阿联酋的发展计划还包括扩建港口基础设施、升级公路运输网络以及推进阿提哈德铁路项目。这些举措将加强货物从东部地区向该国主要港口的运输，提高阿联酋的整体物流能力，并有助于解决现有的物流瓶颈。