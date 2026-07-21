迪拜市政府利用人工智能实现家庭用水质量快速检测

阿通社迪拜2026年7月21日电 迪拜市政府宣布，其家庭用水质量与安全检测体系取得重大进展。该体系采用先进人工智能技术，可对包括军团菌和大肠杆菌在内的细菌污染进行早期精准检测。

升级后的服务提升了迪拜市政府的实验室能力，并构筑主动防护屏障，在支持公共卫生体系的同时保障迪拜居民的福祉。

该服务还进一步巩固了迪拜作为先进实验室检测与校准服务领先中心的地位。

升级后的服务扩大了实验室监测范围，覆盖各类生活及休闲用水来源，标志着实验室监测工作迈出重要一步。

监测范围包括储水箱、水龙头、游泳池和非瓶装饮用水。

这种综合方法能够及早识别和控制潜在的水源性污染物，有助于预防疾病，并增强公众对迪拜居住环境安全的信心。

采用先进技术还显著缩短了实验室检测时间，提高了运营效率。

如今，军团菌和大肠杆菌检测结果的出具周期较传统检测方法大幅缩短。

全电子化结果判读流程为这一提速提供支撑，可确保结果高度可靠，并支持在必要时立即采取纠正措施。

该服务有助于迪拜市政府实现其战略目标，即按照最高国际标准持续完善公共卫生体系，并提供提升生活质量的一体化服务。

该服务还体现了迪拜市政府支持迪拜实现城市发展愿景的承诺，即建设一座更加智慧、更具可持续性、更加以人为本，并将健康与安全置于发展优先事项核心的城市。

迪拜市政府中央实验室部门主任欣德·马哈茂德·艾哈迈德工程师表示，迪拜市政府继续利用先进技术和人工智能，提供能够加强公共卫生风险主动防护的实验室解决方案。我们持续优化服务，重点是加快检测、提高可靠性并支持更迅速采取预防措施，这体现了我们致力于推进迪拜公共卫生生态系统建设，并助力迪拜实现建设全球最宜居城市的愿景。

她补充说，通过扩大家庭用水质量检测范围，提高结果出具速度和准确性，迪拜中央实验室正助力构建一体化监测体系，以保护居民、增强公众对用水安全的信心，并巩固迪拜作为全球生活质量标杆的地位。

这项先进服务还有助于确保迪拜各地的住宅、酒店、休闲和公共设施达到较高的用水质量与安全标准，为迪拜重点行业提供支持。

该服务通过降低水源性污染物带来的健康风险，进一步巩固了迪拜作为一座对居民、访客和游客而言安全、值得信赖的世界一流城市的声誉。