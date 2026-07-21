阿提哈德支付公司与万事达卡宣布推出首张联名信用卡

阿通社阿布扎比2026年7月21日电 阿联酋中央银行全资子公司阿提哈德支付公司（简称AEP）宣布，与万事达卡建立同类首创的战略伙伴关系。AEP是阿联酋国家银行卡转接系统和国家银行卡体系“Jaywan”的所有者及运营方。

根据合作协议，双方将推出全球首张“Jaywan—万事达卡”双标信用卡，共同建设先进的银行卡交易转接与处理基础设施，并在阿联酋设立新的运营中心。该中心将成为万事达卡全球网络的一部分，为本地和地区市场提供先进的银行卡支付服务。

此次宣布标志着阿联酋支付领域迎来具有变革意义的里程碑，将推动发行可在全球受理的“Jaywan”双标信用卡。通过在阿联酋设立用于处理境内外支付交易的万事达卡网络新节点，阿联酋作为国际金融中心的地位将得到进一步巩固。此外，阿联酋还将成为最早受益于万事达卡先进技术和服务的国家之一。

此次战略合作将支持AEP进一步发挥汇聚银行、金融科技企业、商户和全球技术合作伙伴的作用，加快阿联酋支付基础设施现代化，丰富支付选择，支持本地创新并增强支付体系韧性，帮助金融机构和企业更加高效地服务数字经济中的消费者。

根据合作安排，万事达卡将成为“Jaywan”信用卡项目的主要国际支付网络，为消费者提供安全、简便且易于使用的支付体验，同时为银行、金融科技企业和商户提供更多能力支持，推动其业务发展并为阿联酋经济作出贡献。

在基础设施建设方面，万事达卡将在阿联酋部署下一代支付基础设施，支持“Jaywan”借记卡、预付卡和双标信用卡业务，并提供先进的交易转接、交易处理和增值服务。依托万事达卡的全球产品体系，该基础设施还将提供网络安全、欺诈防范和威胁情报等能力，为阿联酋支付体系的创新发展提供支持。

阿联酋中央银行银行运营和支持服务助理行长兼AEP董事长赛义夫·胡迈德·扎希里表示，此次合作是阿联酋支付生态系统发展的重要里程碑。通过将国家支付基础设施与全球创新能力相结合，我们将进一步强化支付自主权、增强体系韧性、丰富支付选择，并加快建设面向未来的金融体系。

万事达卡东欧、中东和非洲地区总裁迪米特里奥斯·多西斯博士表示，值万事达卡进入阿联酋市场40周年之际，此次合作将进一步夯实贸易、旅游和商业持续发展的基础。双方将依托值得信赖的技术、全球网络和本地合作关系，在增强阿联酋国内支付体系韧性的同时，进一步深化其与全球经济的互联互通。

随着合作不断推进，双方将继续探索更加灵活、符合市场需求的支付解决方案，支持阿联酋数字化转型，丰富支付选择，并进一步完善面向未来的国家支付生态系统。