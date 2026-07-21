阿提哈德航空与Abra集团建立战略合作伙伴关系 拓展拉美、中东和亚洲航空网络

阿通社法恩巴勒2026年7月22日电 阿提哈德航空与Abra集团签署谅解备忘录，建立战略伙伴关系，旨在整合阿提哈德航空以及Abra集团旗下阿维安卡航空、戈尔航空和Wamos Air的航线网络，加强拉丁美洲、中东和亚洲之间的航空互联互通。

该协议体现了Abra集团利用旗下航空公司组合的互补优势，创造新的增长机会、拓展旅客出行网络，并与全球领先航空公司建立创新商业伙伴关系的战略。协议也体现了阿提哈德航空通过与互补市场中的领先航空公司合作，提升阿布扎比航空连接水平的战略。

双方将探索航线网络发展、常旅客计划、飞机租赁安排、ACMI服务及更广泛商业合作领域的机会。

该伙伴关系拟通过常旅客计划权益互认、商业合作和代码共享协议，扩大阿提哈德航空、阿维安卡航空和戈尔航空之间的合作，相关举措计划于2026年启动。

此次合作的重要目标之一是架起连接拉丁美洲与中东的新航空桥梁，使Abra集团旗下航空公司的旅客能够通过阿提哈德航空的航线网络前往中东、亚洲、印度次大陆和澳大利亚，同时为阿提哈德航空旅客提供更多前往拉丁美洲目的地的出行选择。

除客运合作外，此次合作还体现了Abra集团多品牌平台在提升旅客服务和创造商业价值方面的战略作用。

根据合作设想，戈尔航空与阿提哈德航空拟评估一架空中客车A330-900飞机的干租方案，计划于2026年11月投入运营；Wamos Air预计自2027年3月起最多部署3架飞机，以支持阿提哈德航空的扩张计划。这些举措体现了Abra集团发挥旗下航空公司资源的互补优势、支持合作伙伴发展以及为客户和利益相关方创造更大价值的能力。

Abra集团首席执行官阿德里安·诺伊豪瑟表示，此次合作体现了Abra集团利用阿维安卡航空、戈尔航空和Wamos Air的互补优势，拓展全球航空连接和商业合作机会的战略。双方将共同架起连接拉丁美洲与中东的新桥梁，并在航线网络、常旅客计划和机队合作等领域探索更多创新合作模式。他表示，与阿提哈德航空携手合作，是Abra集团建设更加互联、更具竞争力的航空网络的重要一步。

阿提哈德航空首席执行官安东尼奥·内韦斯表示，拉丁美洲已成为阿提哈德航空日益重要的市场。此次合作将进一步加强阿布扎比与全球航线网络的连接，为旅客提供更多出行选择，并支持阿布扎比继续巩固其作为国际旅游和航空枢纽的地位。

双方表示，将继续就相关正式协议进行磋商。合作项目须获得监管部门批准、完成商业协议签署并通过运营可行性评估后方可实施。