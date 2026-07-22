阿通社新德里2026年7月22日电 阿拉伯联合酋长国和印度共和国在新德里举行阿联酋—印度联合领事委员会第七次会议。这是双方为加强领事合作、提升为两友好国家公民提供的服务水平所作共同努力的一部分。

阿联酋代表团由阿联酋阿联酋外交部副部长奥马尔·奥贝德·沙姆西率领；印度代表团由外交部领事、护照、签证及海外印度人事务秘书斯里普里娅·兰加纳坦率领。

会议伊始，奥马尔·奥贝德·沙姆西转达了阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并转达了对会议取得成功以及印度共和国及其友好人民不断进步与繁荣的美好祝愿。

沙姆西强调，阿联酋与印度享有根基深厚的全面战略伙伴关系，这一伙伴关系近年来在政治、经济、技术、教育和文化等领域取得显著发展。

他指出，两国高层互访以及《全面经济伙伴关系协定》进一步拓展了合作机遇，并促进了两国的发展与繁荣。

他进一步强调，两国人民之间的密切联系仍是双边关系的基石。印度侨民继续在阿联酋的发展进程中发挥不可或缺的作用。与此同时，赴印度旅游、求学和就医的阿联酋公民人数持续增加。

会议期间，双方审议了自上次在阿布扎比举行的联合领事委员会会议以来所取得的进展，并讨论了在一系列领事事务上进一步加强合作的途径。

讨论内容包括提升领事服务、交流专业知识和最佳实践、采用现代技术以及支持数字化转型工作，特别是在学历资格核验领域。

双方还重申，致力于保持密切协调、沟通和联合行动，落实委员会工作成果，以进一步加强双边领事合作、回应两国公民的期望，并提升为其提供的领事服务质量。