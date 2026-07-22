阿通社富查伊拉2026年7月22日电 富查伊拉王储谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·穆罕默德·沙尔基殿下见证了迪拜环球港务集团与富查伊拉港务局签署协议，以开发两座多用途集装箱港口。

迪拜环球港务集团董事会主席伊萨·卡齐姆和富查伊拉港务局局长穆萨·穆拉德出席签署仪式。

根据这项为期50年的特许经营协议，两处设施分别为鲁盖拉特集装箱港和迪巴-富查伊拉港口。

谢赫穆罕默德殿下表示，富查伊拉港务局与迪拜环球港务集团签署的初步协议是一项战略举措，体现了阿联酋联邦最高委员会成员、富查伊拉酋长谢赫哈马德·本·穆罕默德·沙尔基殿下关于巩固富查伊拉全球海运和物流枢纽地位的愿景。

他指出，该项目将成为富查伊拉经济基础设施的重要补充，增强其吸引优质投资的能力，提高供应链效率，并创造新的就业机会。该项目还将支持可持续发展目标，增强阿联酋作为全球贸易主要枢纽的竞争力，并与阿联酋的未来愿景相契合。

鲁盖拉特集装箱港设计年处理能力最高可达250万标准箱，同时可处理170万吨件普通货物和19万个汽车当量单位；迪巴-富查伊拉港口则将新增最高360万吨普通货物年处理能力。

新码头是在富查伊拉作为全球海运枢纽日益增强的作用基础上建设的。富查伊拉位于阿曼湾，有望成为领先的海运服务中心，港口和物流区的开发将为该酋长国带来更多投资、就业和长期经济机遇。

项目投运后，迪拜环球港务集团在阿联酋的集装箱总处理能力将从1940万标准箱提高至近2200万标准箱，同时大幅提升件普通货物和滚装作业能力。

新码头将通过迪拜环球港务集团的内陆物流网络与杰贝阿里相连，并与杰贝阿里自由区实现一体化，从而拓展迪拜环球港务集团覆盖阿联酋全境的端到端供应链，使客户能够更加高效地在港口、物流枢纽和终端市场之间运输货物。

开发工作将分阶段实施，预计开工后约需24至30个月完成建设。

富查伊拉港务局主席谢赫萨利赫·本·穆罕默德·沙尔基殿下表示：“与迪拜环球港务集团建立伙伴关系，是富查伊拉持续发展成为本地区最重要海运门户之一进程中的一个重要里程碑。“鲁盖拉特和迪巴-富查伊拉港口将为该酋长国带来世界一流的运营能力、更大的处理能力和新的投资。我们期待与迪拜环球港务集团合作推进这一项目，使客户、社区和阿联酋整体经济从中受益。”

迪拜环球港务集团董事会主席伊萨·卡齐姆表示：“40多年来，阿联酋一直是迪拜环球港务集团发展历程的核心。这项投资体现了我们对阿联酋未来成为全球领先贸易和物流枢纽之一的信心。该项目将依托杰贝阿里的优势，深化我们对阿联酋的承诺，并进一步强化该国在全球贸易中的战略作用。”

富查伊拉港务局局长穆萨·穆拉德表示：“该项目将显著提升富查伊拉港口基础设施的能力，扩大我们为货主和物流客户提供的服务范围，并提升服务质量。通过将富查伊拉的战略位置与迪拜环球港务集团的运营专业能力相结合，我们旨在建设现代化、高效的码头，以支持区域贸易流动、加强互联互通并达到最高国际标准。”

迪拜环球港务集团首席执行官尤夫拉杰·纳拉扬表示：“富查伊拉将进一步强化杰贝阿里现有的功能——为货物在全球供应链以及阿联酋境内外流动提供一个统一的全球一体化平台。鉴于杰贝阿里的设施利用率较高，该项目将提供支持长期增长所需的额外处理能力。对货主而言，这意味着更大的灵活性、更多选择以及更强的供应链韧性。”