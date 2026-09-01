Ultimate Power Solution Group在2026中东能源展推出AI赋能智能发电机

阿通社迪拜2026年9月2日电 总部位于沙迦国际机场自由区的阿联酋企业Ultimate Power Solution Group在参加迪拜举行的2026中东能源展期间，推出新一代电力发电机，并引入人工智能和机器人技术。

此举旨在推动发电机从传统发电设备向更加智能化的运行、监测和控制系统转型。

该集团的新解决方案融合人工智能、自动化、机器人技术以及先进监测和控制系统，以提升运行效率，更充分利用运行数据，并改善监测和诊断能力，从而满足工业、商业和基础设施项目的需求。

展会期间，该集团展示了一种将发电机制造与先进数字技术相结合的模式，并表示，这种融合代表着发电设备行业的一个新发展方向，也体现了阿联酋企业在竞争激烈的全球行业中自主开发本土技术解决方案的能力。

Ultimate Power Solution Group董事长哈立德·纳布尔西博士表示，发电机行业的未来已不再仅取决于输出能力、设备尺寸和机械效率，而是越来越多地转向运用软件、人工智能和现代控制系统来提升系统性能。

他补充说，该集团致力于开发“阿联酋制造”产品，将工程专业经验与先进技术相结合，并具备在海湾合作委员会国家、阿拉伯国家及国际市场竞争的能力。

该集团的业务组合包括电力发电机、太阳能和可再生能源解决方案，以及基于风能、原油、天然气和液化气的解决方案。集团还开发工业编程、自动化、人工智能和机器人技术领域的解决方案。

该集团的发展方向与《阿联酋2050能源战略》的目标相契合。该战略力争到2030年将清洁能源装机容量从14.2吉瓦提高至19.8吉瓦，将清洁能源装机容量占能源结构的比重提高至30%，并将清洁能源发电贡献率提高至32%。

该战略还提出，与2019年水平相比，将能源消费效率提高42%至45%，实现1000亿迪拉姆的资金节省，并在2030年前推动1500亿至2000亿迪拉姆的投资。