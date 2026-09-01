尼日利亚电力部长：尼日利亚与阿联酋讨论将发电能力提高5000兆瓦

阿通社迪拜2026年9月1日电 尼日利亚电力部长约瑟夫·泰格贝表示，尼日利亚正与阿联酋就将发电能力提高约5000兆瓦的有关方案展开讨论。他指出，太阳能是两国最突出的合作领域之一，双方还在融资以及专业经验和技术理念交流方面开展合作。

泰格贝在2026中东能源展期间接受阿联酋通讯社采访时表示，尼日利亚与阿联酋开展广泛合作，其中包括由阿联酋为多个项目提供资金支持的相关安排，以及围绕增加约5000兆瓦发电能力提出的方案和开展的讨论。

他补充说，鉴于两国在自然条件方面具有相似之处，且太阳辐照水平都较高，太阳能是双方最重要的合作领域之一。他指出，尼日利亚与阿联酋交流理念和信息，并借鉴阿联酋在扩大能源项目方面的经验。

泰格贝表示，尼日利亚与阿联酋之间的合作并不限于融资，还包括交流经验教训、专业经验和技术理念。

谈及尼日利亚电力行业改革时，他表示，该国正在采取新战略，以确保电力行业的可持续发展，其中包括升级部分已有约50年历史的电网设施、更换基础设施部件并强化电网，以提高其稳定性和韧性。

他补充说，相关工作还包括改造部分输电线路，以提高其承载未来电力负荷的能力。

泰格贝表示，尼日利亚目前的发电装机容量为13625兆瓦，其中约5000兆瓦通过电网输送，实际送达的电力约为4000兆瓦。

他表示，这些改革还旨在解决技术、商业和收款 (ATC&C) 总损失，包括电网内的技术损失，以及与关税差异相关的一些商业损失。

泰格贝指出，尼日利亚一项重要改革是推动电力行业从依赖联邦国家电网的集中式结构，转向更加分散化的模式。

他补充说，过去两年颁布的法律将更多发电和配电权限下放至国家以下各级政府，使尼日利亚各州政府能够在联邦政府发挥作用的同时开展发电和配电。

他强调，这些改革旨在增强尼日利亚电力系统满足民众需求的能力，并提高电力行业的效率和可持续性。