阿联酋红新月会启动2026—2029年战略 推动人道主义工作可持续发展与创新

阿通社阿布扎比2026年9月1日电 阿联酋红新月会启动2026—2029年新战略，旨在进一步完善机构工作机制，顺应人道主义行动领域快速变化的形势和日益增长的挑战，提升准备能力、前瞻性和响应速度，并推进其建设成为领先援助提供者和全球人道主义及社会工作典范的愿景。

该战略旨在提高绩效效率，扩大人道主义和社会影响力，并增强各项计划和倡议的可持续性，其基础是四项核心价值：人道、可持续性、创新和透明。

新战略围绕四大主要支柱构建。第一项支柱是财务可持续性，重点包括提高营销活动效率、优化资源投资以及改善客户体验。

第二项支柱是社会和志愿服务影响力的可持续性，旨在高效、有效地满足人道主义需求，促进社会积极参与，并加强志愿者能力。

第三项支柱是救援行动与援助的效率，包括有效响应人道主义和救援呼吁、高效管理项目以及提供综合性、高质量服务。

第四项支柱重点是提供高效的机构服务，以确保业务支持的连续性，并提升支持服务的效率。

阿联酋红新月会秘书长艾哈迈德·萨里·马兹鲁伊在战略启动仪式上表示，这项新的四年计划标志着该机构在人道主义和机构发展历程中迈入新阶段，并为未来一段时期确定方向，从而进一步提升其高效、有效实现愿景、使命和目标的能力，同时扩大其人道主义和社会影响力。

他表示，实现新战略目标需要具备若干关键支撑条件，以顺应形势发展并启动符合阿联酋红新月会工作性质的机制。该机构的工作要求在紧急情况和危机中迅速、主动介入，立即响应来自不同地区、国家以及地区和国际人道主义组织的人道主义呼吁，并与需要支持和援助的人群保持持续沟通。

马兹鲁伊表示，这些支撑条件包括政策与治理、高效的数字和技术解决方案、伙伴关系与协议，以及人力资源。

他补充说，该战略以阿联酋的国家愿景以及其长期坚持的慈善捐助与人道主义行动方针为指导。

他说，阿联酋红新月会致力于巩固其作为领先人道主义捐助机构的地位，并为进一步巩固阿联酋作为全球人道主义和发展工作典范的地位作出贡献。

他补充说，下一阶段将重点关注创新、效率、可持续性以及对各项计划和倡议影响力的衡量。战略实施还将依托阿联酋红新月会积累的经验、伙伴关系、员工和志愿者队伍，以及慈善人士和捐助者对该机构的信任。

马兹鲁伊表示，该战略的最终目标，是推动人道主义服务和计划质量实现质的飞跃，并产生更加有效和可持续的人道主义影响。

他说：“我们的2026—2029年战略不仅是一项行动计划，更是一份路线图，旨在加强阿联酋红新月会的各项倡议，提高其准备能力，并确保其人道主义使命在下一阶段得以持续。”

马兹鲁伊补充说，阿联酋红新月会从自身的人道主义传统中汲取坚定力量，继续推进其人道主义和发展事业，并进一步巩固阿联酋作为全球人道主义工作典范的地位。

他说，该机构将最大限度发挥现有优势，充分利用自身强项，以实现更高水平的卓越发展，推动各项计划和倡议实现质的飞跃，并维护其发展历程中取得的成果。这些努力得到阿联酋领导层的支持，以及慈善人士和善心人士的有力支持。

他表示希望，该战略能够开启新一阶段的慈善奉献，并通过运用创新和现代技术，发展阿联酋红新月会在境内外实施的各项计划和倡议，为在其工作领域实现更加有效和可持续的解决方案提供途径。