阿布扎比将于9月26日举办阿联酋首届国际职业相扑大赛

阿通社阿布扎比2026年9月2日电 由阿布扎比文化和旅游局主办的全明星相扑比赛将于9月26日在阿布扎比Space42 Arena举行。这将是阿联酋首次举办国际职业相扑赛事。

届时，来自日本、蒙古国和埃及的9名顶尖相扑力士将参加36场较量。参赛选手中包括世界冠军、天皇杯得主以及拥有多年职业比赛经验的相扑力士。

除正式比赛外，现场还将展示相扑传统仪式，包括正式的入土俵仪式和赛前传统仪式，让观众在观看比赛的同时感受相扑延续数百年的传统文化。

Space42 Arena总经理穆罕默德·叶海亚表示，这是职业相扑首次来到阿联酋，将为阿布扎比体育赛事日程增添新的内容，也为当地观众了解这项历史悠久、传统深厚的运动提供机会。他说，观众将有机会近距离感受相扑运动，并了解其独特的传统和比赛氛围。

日本选手Ichi是此次比赛的焦点选手之一。他曾获得天皇杯，这是日本职业相扑的最高荣誉。另一名日本选手Hiroki则是目前现役相扑选手中体型最大的选手之一。

参赛阵容也体现了相扑运动在日本以外的发展。蒙古国选手Mendee曾获得世界青少年相扑冠军和国际相扑冠军；埃及选手拉米·埃尔-加扎尔则是一名曾在国际赛事中多次获奖的冠军选手，为地区观众增添了关注此次比赛的亮点。