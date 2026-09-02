阿联酋航空-XRG车队强势开启环英国自行车赛

阿通社伦敦2026年9月2日电 在劳埃德英国自行车巡回赛第一赛段中，阿联酋航空-XRG车队强势开局，蒂姆·维伦斯获得第三名，弗洛里安·费尔梅尔施位列第七。在余下四个赛段开始前，两名车手目前均在总成绩榜上占据有利位置。

第22届英国自行车巡回赛第一赛段在林肯及其周边地区举行，已为本届赛事定下基调。周三下午，由于赛程安排车手五次攀登铺有石板路的迈克尔盖特坡段，主车群被彻底打散，分裂成众多小集团。

对于阿联酋航空-XRG车队而言，维伦斯和费尔梅尔施在第二次攀登该坡段时均跟上了一次极具威胁的进攻，由此形成的突围集团最终展开了赛段冠军争夺。抵达终点时，他们领先主车群大部队超过3分钟，这意味着领先集团中的车手很可能在本周后续比赛中参与总成绩榜名次的争夺。

当天早些时候，一个常规突围集团率先冲出，争取宝贵的电视曝光时间。他们的领先优势一度超过2分钟，但Netcompany INEOS车队决心在比赛进入林肯市内的五圈绕圈赛道前有所作为。

经过这支英国车队的努力，突围集团带着不足1分钟的领先优势进入首次迈克尔盖特爬坡，从那时起，他们继续领骑的时间便已所剩无几。Netcompany INEOS车队在第一次爬坡时占据主车群前方并封住路面，但在即将开始第二次爬坡时，比赛已全面提速。

维伦斯则在第四次攀登迈克尔盖特坡段时试图发动猛烈进攻，向前方的对手施压。这一攻势一直延续至最后10公里，维伦斯和费尔梅尔施代表阿联酋航空-XRG车队轮番发动进攻。

其中，费尔梅尔施一度发动了最具威胁的进攻。这名比利时车手在最后2公里内觅得机会突围而出，与后方车手拉开10秒差距，目标直指身披阿联酋航空-XRG车队战袍后的首场胜利。