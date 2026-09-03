迪拜土地局推出智能平台 将房地产登记时间缩短80%

阿通社迪拜2026年9月4日电 迪拜土地局推出全新“Initial Registration System”平台。该平台采用人工智能和自动化技术，加快房地产开发商业务办理，使办理时间最多缩短80%，由此前约30分钟降至目前不足5分钟。此举是该局发展数字服务、提升房地产行业营商便利度所作努力的一部分。

迪拜土地局高级经理、该新系统负责人穆斯塔法·里法伊今日在平台发布期间接受阿联酋通讯社采访时表示，该系统旨在打造一个操作简便、智能且快速的平台，使房地产开发商能够专注于核心业务，同时简化办事程序，并将数据录入工作量减少最高80%。

他解释说，该平台利用人工智能技术对登记业务实施自动审批，有助于加快办理程序、减少人工干预，并提高用户操作效率和体验。此前需要约半小时完成的登记业务，如今通过新系统可在不到5分钟内办结。

他补充说，该平台已将房地产开发商与迪拜土地局之间的沟通渠道全面整合至系统内部，从而减少为跟进业务而前往政府部门、拨打电话或发送电子邮件的需要，沟通和跟进现已成为平台自身功能的一部分。

他指出，该系统还通过统一界面集中、全面呈现所有相关信息和数据。此前，用户需要从不同系统或部门获取这些信息和数据，如今均可在同一界面中查看，查找更加便捷。

里法伊表示，将从迁移至新平台中受益的房地产开发商超过1500家。新系统将分阶段实施，以确保平稳迁移，同时不影响开发商的日常运营。

他补充说，现阶段将首先面向大型开发商实施，原因是其业务量大、办理压力较高。该局将在2至3周内为这些开发商提供新系统实操培训，并确认其已具备高效使用系统的能力。

他解释说，此后，该局将开始培训其余开发商，并分批将其纳入平台。每批包括50至100家开发商，各批次将按周依次推进。该局将持续跟进迁移过程，确保各项业务顺畅运行，直至所有开发商完成向新平台的迁移并停用旧系统。

他强调，此举是系统升级的第一阶段。第二阶段将进一步加强与其他系统的整合，同时对其他平台进行改进和升级，以提高数字房地产服务效率，并适应迪拜房地产市场的持续增长。