迪拜土地局参加IPS 2026

阿通社迪拜2026年9月8日电 迪拜土地局表示，其参加第22届国际房地产展（IPS 2026），重点在于增强房地产市场信心、推动创新、拓展投资机遇，以及赋能阿联酋本土人才和企业。

本届展会当天在迪拜世界贸易中心开幕，将持续至9月9日。迪拜土地局作为展会战略合作伙伴参展。

迪拜土地局在展会首日介绍了2026年上半年房地产市场表现指标。同期共完成104个房地产项目，投资价值超过1110亿迪拉姆，新增24537套房地产单位。与去年同期相比，竣工项目数量增长38.7%，投资价值增长52%。

迪拜土地局企业支持部门首席执行官马吉德·萨克尔·马里表示，迪拜拥有全球化房地产生态体系，可提供多元化机遇和可靠的投资环境，其基础是清晰的监管、透明度和高效服务。

他说，迪拜土地局参展也使投资者能够近距离了解相关服务、数据和数字化解决方案，这些内容有助于改善投资和房地产所有权体验。

马里表示，“首次购房者计划”截至今年6月已帮助超过3200名居民在迪拜购买首套住房。自该计划于2025年7月启动以来，相关交易总额超过50亿迪拉姆，登记人数已超过4.5万人。

展会期间，迪拜土地局多名负责人参加专题讨论，内容涉及开放数据、数字化转型和房地产监管在提升市场吸引力方面的作用。

迪拜土地局还展示了“Initial Registration”平台、“REES房地产创新计划”以及“Dubai REST”应用程序。

迪拜土地局此次参展支持《2033迪拜房地产战略》和《迪拜经济议程D33》的目标，有助于进一步巩固迪拜作为全球房地产投资和置业目的地的地位。