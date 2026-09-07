阿联酋就佛得角公交车事故表示声援

阿通社阿布扎比2026年9月7日电 阿拉伯联合酋长国就佛得角共和国福戈岛发生公交车事故并造成人员死伤，向佛得角共和国表示声援。

阿联酋外交部在声明中表示，就这一悲剧向遇难者家属、佛得角共和国及其人民致以诚挚慰问和同情，并祝愿所有伤者早日康复。