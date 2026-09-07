阿联酋外贸部长：2026年上半年阿联酋非石油对外贸易额达1.9万亿迪拉姆

阿通社迪拜2026年9月7日电 阿联酋外贸部长、第15届阿联酋国际投资峰会主席萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士表示，阿联酋已巩固其作为全球贸易和投资枢纽的地位。这一地位以开放、灵活和多元伙伴关系型经济、先进基础设施以及支持商业发展的立法和监管环境为支撑，进一步增强了阿联酋将全球变革转化为新的增长机遇的能力。

2026年阿联酋国际投资峰会（AIM Congress）当天在迪拜世界贸易中心开幕。来自各国的领导人、政策制定者、机构投资者和创新人士出席峰会。本届峰会汇聚来自191个国家和组织的2.5万名参会者和540名全球演讲嘉宾，并安排103场主旨、互动和对话活动。

泽尤迪表示，本届峰会以“重塑全球繁荣：开启投资新路径，迈向可持续与包容的未来”为主题。当前全球经济正经历快速变革，重塑贸易和投资格局。这些变化受到技术发展、地缘政治重新调整、可持续发展进程加速，以及各地区出现新的增长中心等因素推动。

泽尤迪说，阿联酋很早就为这些变化做好准备，并持续发展以开放和国际伙伴关系为基础的经济模式。他指出，2026年上半年，阿联酋非石油对外贸易额超过1.9万亿迪拉姆。

他表示，2025年阿联酋吸引外商直接投资流入483亿美元，在全球最大外商直接投资目的地中升至第九位。与此同时，阿联酋外商直接投资累计存量超过1.17万亿迪拉姆。

泽尤迪表示，下一阶段将见证全球经济地理格局的快速变化，向技术驱动型经济转型，以及可持续发展转化为投资机会。

他强调投资未来产业的重要性，其中首要领域包括人工智能、清洁能源、气候技术、粮食和水安全以及可持续基础设施。

他强调，阿联酋不仅为投资者提供了一个市场，更提供了一个全球增长、扩张和市场准入的平台。他还强调了建立长期伙伴关系的重要性，这有助于知识和技术的转移，创造就业机会，并促进可持续和包容性增长。

泽尤迪表示，阿联酋期待继续发挥其作为连接市场和经济体的桥梁的作用，并为贸易、投资和技术开辟新的途径。他强调，下一阶段需要从谈论投资的未来转向“投资未来”。