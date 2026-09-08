阿联酋第四架救援飞机抵达尼泊尔 援助物资总量达186吨

阿通社加德满都2026年9月8日电 阿联酋人道主义空中桥梁的第四架救援飞机当天抵达尼泊尔联邦民主共和国，运载约38吨救援和人道主义援助物资，其中包括500顶帐篷和108个救援物资包。

这批物资是阿联酋持续应对灾害影响、支援受灾民众所作努力的一部分。

随着第四架救援飞机抵达，阿联酋通过空运向尼泊尔提供的人道主义和救援援助总量已达约186吨。援助物资包括食品、安置和医疗物资，以及各类救援和后勤设备，旨在满足现场紧急需求，并帮助减轻洪水和山体滑坡造成的人道主义影响。灾害袭击尼泊尔多个地区，造成数百人死亡、受伤或失踪。

尼泊尔科学、技术和创新部部长马哈比尔·普恩赞扬阿联酋持续提供救援援助。他表示，这些援助惠及大量受洪水和山体滑坡影响的民众，并为应对受灾地区的困难局面提供了支持。

与此同时，阿联酋继续开展救援行动，并从尼泊尔当地市场采购和提供人道主义物资，以加快向受灾民众运送援助。相关工作正与有关部门协调开展，并根据现场实际需求确定援助重点。

迪拜警察搜救队继续在受灾地区执行现场任务，利用专业先进的设备和技术开展搜寻和评估工作，同时协助尼泊尔有关部门和救援队伍开展行动。

这些努力体现了阿联酋一贯奉行的人道主义方针，即迅速应对危机与灾害，与受灾民众及遭受自然灾害和人道主义危机冲击的社区守望相助，并加强国际人道主义团结与行动。