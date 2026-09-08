阿通社迪拜2026年9月8日电 参加2026国际房地产展（IPS 2026）的开发商表示，凭借迪拜的全球吸引力、多元化项目、灵活付款方案、安全环境、生活质量和先进基础设施，迪拜房地产市场持续吸引本地和国际投资。

参展企业还公布了价值数十亿迪拉姆的新项目和投资计划。

联合地产公司销售总监拉金德尔·考尔向阿联酋通讯社表示，投资者越来越多地寻求兼具价格竞争力、项目质量和开发商信誉的投资机会。

阿齐兹房地产开发公司销售总监拉贾·贾瓦德·艾哈迈德表示，该公司已交付100多个项目，目前有50多个在建并以期房形式销售的项目。

他表示，迪拜的期房市场、二手房市场和租赁市场仍保持韧性。凭借迪拜作为全球商业、贸易和科技枢纽的地位，他预计未来几年房地产价值将进一步上涨。

Prestige One房地产开发公司首席销售官侯赛因·伊兹丁表示，该公司计划在2026—2027房地产季投资30亿至40亿迪拉姆，用于收购土地以及在迪拜多个核心地段开发新的住宅和商业项目。

他表示，该公司自年初以来已推出4个项目，并计划在本房地产季再推出7至8个项目。

他补充说，投资者的兴趣主要集中在黄金地段，尤其是滨水开发项目、哈利法塔附近的房地产，以及带有国际酒店品牌的住宅项目。