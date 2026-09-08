迪拜土地局扩大人工智能应用 培养房地产专业人才

阿通社迪拜2026年9月8日电 迪拜土地局在2026国际房地产展（IPS 2026）第2天的活动中，重点介绍了扩大人工智能在房地产服务和业务发展中应用的计划，以及与高等技术学院和迪拜大学合作开设专业教育和职业培养路径的计划，旨在培养满足房地产行业未来需求的人才。

一场题为“智能体人工智能时代：从聊天机器人到数字同事”的专题讨论，探讨了人工智能从提供答案向执行任务、分析数据和协助办理业务的演变。这一转变有助于减少重复性数据录入、加快申请处理并提高服务效率。

迪拜土地局展示了“Initial Registration”平台，将其作为运用人工智能读取文件、提取相关数据并协助办理符合规定标准的交易的实际案例。

作为人才培养工作的一部分，迪拜土地局重点介绍了与高等技术学院合作开发的“房地产行业文凭课程”。该课程为期2个学年，共设90个学时，首届学生计划于2026年秋季入学。

迪拜大学还展示了其与迪拜土地局共同开发的专业学术课程，其中包括一项涵盖金融、投资、估值、房地产监管、物业管理和房地产技术的本科课程。

作为2026国际房地产展的战略合作伙伴，迪拜土地局将继续参加在迪拜世界贸易中心举行的展，活动持续至9月9日。