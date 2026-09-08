迪拜人道主义向遭受特大洪灾的尼泊尔空运救援物资

阿通社迪拜2026年9月8日电 根据阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的指示，迪拜人道主义已向尼泊尔运送一批救援物资，以加强国际社会对该国上个月遭受特大洪灾所引发人道主义危机的响应。

迪拜人道主义主席穆罕默德·易卜拉欣·沙巴尼表示：“随着尼泊尔受洪灾影响的社区继续开展恢复工作，这批物资进一步支持了以迪拜为基地开展行动的国际人道主义社会的集体响应，并再次彰显迪拜作为全球供应链关键环节的地位。迪拜人道主义还为其与阿联酋航空货运部建立的长期伙伴关系感到自豪。鉴于当前特殊紧急情况，阿联酋航空货运部为本次航班提供支持并负责执飞，作为阿联酋应对行动和人道主义倡议的一部分。此次物资运送还体现了迪拜人道主义机构作为救援物资预置、最后一公里配送和机构间协调全球枢纽的作用，使紧急救援物资能够迅速运往有需要的社区。”

这批约74吨紧急人道主义物资于2026年9月8日由阿联酋航空货运部运营的一架波音777-F货机运抵加德满都。该货机从迪拜世界中心起飞。货物包括帐篷和安置物资、药品、卫生用品包及冬季用品包，来自联合国儿童基金会、世界粮食计划署联合国人道主义应急仓库以及红十字会与红新月会国际联合会的预置库存。

阿联酋航空货运部高级副总裁巴德尔·阿巴斯表示：“阿联酋航空货运部与迪拜人道主义拥有长期合作关系，双方并肩努力，为世界各地受自然灾害和人道主义危机影响的社区提供支持。双方的伙伴关系将迪拜人道主义在人道主义救援方面的专业经验与阿联酋航空货运部的运输网络和物流能力相结合，确保关键援助物资送达最需要的人群。我们很自豪能够再次支持迪拜人道主义机构执行此次任务，运营飞往加德满都的特别包机，确保救命援助物资能够快速、高效地运送。”

此次空运的运输费用由全球人道主义影响基金 (GHIF)承担，体现了迪拜人道主义机构继续致力于建立可持续的人道主义响应机制，消除可能延误救命援助物资送达最需要人群的物流和资金障碍。