阿联酋、埃及、卡塔尔、约旦、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其和沙特阿拉伯外交部长联合声明

阿通社阿布扎比2026年9月9日电 阿拉伯联合酋长国、土耳其共和国、阿拉伯埃及共和国、印度尼西亚共和国、约旦哈希姆王国、巴基斯坦伊斯兰共和国、卡塔尔国和沙特阿拉伯王国外交部长欢迎英国政府作出禁止进口巴勒斯坦被占领土内以色列非法定居点商品，并对与此类定居点相关的服务实施限制的决定；他们希望这一决定有助于推动国际社会依照国际法采取类似行动，并追究定居点组织以及从事非法定居活动人员的责任。

各国外长还欢迎加拿大、丹麦、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国外交部长发表的《关于两国方案的联合声明》。该声明确认，各方有意在本国层面对与依国际法属于非法的定居点之间的货物贸易实施限制，和/或支持欧洲层面实施此类限制，或按照各自国内程序积极考虑采取这些措施及其他措施。

各国外长鼓励国际社会在这些步骤的基础上采取具体措施，终止支持或维持巴勒斯坦被占领土内以色列非法定居点的活动。

各国外长认为，上述已宣布的意向符合国际法、联合国相关决议，包括联合国安全理事会第2334号决议，以及国际法院2024年7月19日发表的咨询意见；其中包括所有国家均有义务不承认以色列非法占领所造成的局势为合法，也不得为维持以色列占领所造成的局势提供援助或协助。在此方面，各国外长重申呼吁以色列撤销与定居点活动有关的一切措施，以及旨在改变巴勒斯坦被占领土地理和人口特征的其他措施。

各国外长强调，加沙是巴勒斯坦被占领土不可分割的一部分，并呼吁立即全面落实特朗普总统的《结束加沙冲突的全面计划》，以确保安全与稳定、应对人道主义局势、推动重建与恢复，并为持久和平奠定基础。

各国外长强调，实现公正、持久和全面和平的唯一可行途径是落实两国方案，即根据国际法和联合国相关决议，以1967年6月4日界线为基础，建立以东耶路撒冷为首都、独立、拥有主权、领土连贯且具备生存能力的巴勒斯坦国。