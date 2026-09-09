阿联酋国家馆在2026年阿拉曼国际航展吸引1875名参观者

阿通社阿拉曼2026年9月9日电 阿联酋国家馆在2026年阿拉曼国际航展第2天继续受到广泛关注，共接待1875名参观者，其中包括来自世界各地的高级官员代表团和军事代表团。

作为本届展会规模最大的展馆，阿联酋国家馆展示了阿联酋在航空、航天和国防领域的先进能力、解决方案和技术。

在阿联酋国防部和塔瓦尊委员会的支持下，阿联酋国家馆由Modon公司旗下ADNEC集团组织，并接待了高级军事代表团。代表团参观了解了阿联酋机构和企业展示的产品及创新成果。

这些参访活动为同高级官员、决策者和国际专家开展交流、探索新的合作领域并加强战略伙伴关系提供了机会，同时突显了阿联酋产业在地区和全球市场的竞争力。

参展机构和企业在展会第2天还与国际机构、企业及到访代表团举行了36场会议。

IDEX和NAVDEX团队举行了8场会议，UMEX团队举行了4场会议，ISNR团队举行了3场会议。阿布扎比航空公司举行了13场会议，EDGE集团举行了5场会议，Generation 5公司举行了3场会议。

活动的一项主要亮点是阿布扎比航空公司与石油航空服务公司签署谅解备忘录，为双方合作和联合业务举措开辟了新空间。

阿联酋国家馆将继续参加2026年阿拉曼国际航展。本届航展汇聚来自50多个国家的250家参展商。

阿联酋旨在通过参展提升其在航空、航天、国防和先进技术领域的地位，展示本国产业的发展成果，进入新市场并深化国际合作。