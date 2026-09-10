阿联酋总统与德国总统在国事访问期间讨论加强两国长期关系

阿通社柏林2026年9月10日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与德意志联邦共和国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔阁下今日讨论了在阿联酋与德国长期关系基础上进一步发展两国关系的途径，以支持双方共同利益和战略伙伴关系。

双方领导人是在阿联酋总统殿下对德国进行国事访问期间，于柏林的博尔西希别墅举行会见时进行上述讨论的。

阿联酋总统殿下与德国总统施泰因迈尔还回顾了多项地区和国际局势发展，包括推动中东实现持久和平的努力，以此加强地区安全与稳定。

阿联酋总统殿下指出，阿联酋与德国之间有着悠久的合作与友好关系，可追溯至阿联酋成立之前。他表示，50多年来，两国关系历经多个重要里程碑不断发展，最终发展成为战略伙伴关系。他指出，这一进展体现了双方进一步加强合作的共同意愿，以促进共同利益，并为两国及两国人民的繁荣作出贡献。

阿联酋总统殿下赞赏德国总统施泰因迈尔在推动阿联酋与德国关系发展方面发挥的作用。他还强调，在阿联酋的德国侨民为加强两国人民之间的联系作出了贡献，同时指出德国企业在加强两国经济关系方面发挥着重要作用。

陪同阿联酋总统殿下访问的阿联酋代表团成员出席会见，其中包括阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬，以及多名部长和高级官员。

德国多名部长和官员也出席会见。