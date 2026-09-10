阿联酋参加2026年第二次金砖国家财长和央行行长会议

阿通社孟买2026年9月10日电 阿拉伯联合酋长国由财政部代表，参加了今日在印度孟买举行的2026年第二次金砖国家财长和央行行长会议和新开发银行理事会特别会议。

阿联酋财政部代表团由财政事务国务部长穆罕默德·本·哈迪·侯赛尼率领，成员包括财政部多名官员和专家，以及阿联酋中央银行代表。

阿联酋的参与体现了其加强多边金融和经济合作，并支持就新兴和发展中经济体优先议题开展对话的承诺。

2026年第二次金砖国家财长和央行行长会议讨论了金砖国家各财政部门和中央银行共同关注的一系列优先事项。当前，新兴和发展中经济体面临诸多挑战，加强金砖国家之间经济协调与合作的重要性日益凸显。

会议还启动了金砖国家—新开发银行知识门户，并通过了《金砖国家财长和央行行长联合声明》。

财政事务国务部长表示：“金砖国家是加强国际经济合作以及就共同关心的金融和经济问题协调立场的重要平台，特别是在新兴和发展中经济体面临挑战的背景下。我们强调继续开展这一合作的重要性，以支持构建一个更具包容性和平衡性的全球经济金融体系。”

他补充说，知识门户是巩固金砖国家机制化工作并汇集其倡议和技术成果的重要一步。他同时强调，阿联酋愿向该平台贡献最佳实践、案例研究和本国经验。

阿联酋还对2026年成立金砖国家增长与发展工作组表示欢迎，并强调未来几年继续推进该工作组工作的重要性，特别是在数字化转型与创新、促进增长的改革、劳动力流动以及未来技能和人才发展等领域。

阿联酋还强调，应加强金砖国家历届主席国之间的协调，以确保各项倡议的连续性并产生长期影响。作为同一系列会议的一部分，阿联酋财政部代表团参加了新开发银行理事会特别会议。

会议议程包括就新开发银行《2027–2031年总体战略》进行讨论，以及其他若干议题。鉴于该战略将在确定新开发银行未来5年的发展方向和优先事项方面发挥作用，有关战略的讨论具有特别重要的意义。

阿联酋财政部赞赏该战略取得的进展及其相关优先事项，包括技术与创新、为推动数字化转型的发展项目提供融资，以及提高气候行动融资目标和女性代表比例。

通过加入金砖国家和新开发银行，阿联酋继续支持有助于开发更灵活、更高效融资解决方案并加强经济和发展伙伴关系的各项倡议，以应对正在塑造全球经济的变革。

阿联酋于2021年10月加入新开发银行，并于2024年1月正式成为金砖国家成员，这是其扩大国际经济伙伴关系以及加强在多边经济和金融合作平台上参与的整体方针的一部分。