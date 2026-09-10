阿卜杜拉·本·扎耶德会见德国外长，讨论加强两国战略关系

阿通社柏林2026年9月10日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日在柏林会见德国外交部长约翰·瓦德富尔。

会见期间，双方强调阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对友好的德意志联邦共和国进行国事访问的重要性，指出此次访问是两国双边关系中的一个重要里程碑，也是巩固两国战略伙伴关系、推动各领域合作以及共同增长与繁荣前景的重要一步。

双方还讨论了进一步推进合作并拓展两国在各领域战略伙伴关系的途径，特别是在经济和发展领域，以加强双方共同利益，并支持两国实现可持续发展和经济繁荣的努力。

会见期间，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德殿下强调，阿联酋与德国关系牢固且富有韧性，并在各领域持续发展。

他指出，双方共同致力于在已经取得的成果基础上继续推进合作，巩固富有成效和建设性的战略伙伴关系，支持两国实现全面发展和可持续经济繁荣的努力。

谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德殿下与德国外交部长瓦德富尔还回顾了地区和国际局势发展，并就多项共同关心的问题交换了意见。

双方还讨论了加强国际努力的途径，以奠定持久和平与稳定的基础，通过外交手段解决危机，并维护国际和平与安全。

阿联酋国务部长拉娜·扎基·努赛贝出席会见。