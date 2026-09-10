阿联酋总统与德国总理见证宣布多项合作协议

阿通社柏林2026年9月10日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和德意志联邦共和国总理弗里德里希·默茨阁下今日见证宣布多项协议、谅解备忘录和意向书，旨在进一步推动两国在一系列重点领域的合作。

上述宣布是在阿联酋总统殿下对德国进行国事访问期间作出的。

这些协议旨在继续巩固阿联酋与德国之间的长期伙伴关系，并在两国战略伙伴关系框架内扩大合作，特别是在经济发展、先进技术和能源领域。

今日宣布的协议、谅解备忘录和意向书包括：

1. 成立阿联酋—德国投资委员会的联合意向声明

2. 启动战略对话的声明

3. 有关航空运输安排及阿联酋国家航空公司进入柏林机场权利的备忘录

4. 推动制定便利旅客手续国际倡议的合作安排

5. 探讨国防与安全领域合作框架的意向书

6. 继续扩大能源领域合作的联合意向声明

7. 在德国投资数据中心的联合意向声明

8. 打击一切形式犯罪合作谅解备忘录

9. 刑事事项司法协助协议

10. 环境领域合作谅解备忘录

11. 建立数据托管和信息系统合作的意向书草案

12. 文化领域合作谅解备忘录

上述协议、谅解备忘录和意向书由以下人员代表阿联酋交换：联邦身份、公民身份、海关和港口安全局主席阿里·本·哈马德·沙姆希阁下；工业和先进技术部长兼外交部长德国事务特使苏尔坦·本·艾哈迈德·贾比尔博士阁下；国防事务国务部长穆罕默德·本·穆巴拉克·马兹鲁伊阁下；国务部长拉娜·扎基·努赛贝阁下；以及国务部长努拉·卡比阁下。

德意志联邦共和国方面则由相关部长和官员代表交换上述文件。