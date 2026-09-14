第35届阿布扎比国际书展呈现丰富海湾文化成果

阿通社阿布扎比2026年9月14日电 第35届阿布扎比国际书展迎来海湾国家的踊跃参与。科威特国、卡塔尔国、巴林王国和阿曼苏丹国通过多元文化活动，展示了海湾阿拉伯国家合作委员会国家思想、文学和艺术发展的部分成果，以及体现各国自身特色的出版物和文化实践。

海合会国家参展机构的多名官员在接受阿联酋通讯社采访时表示，阿布扎比国际书展作为连接海合会国家沟通与合作的桥梁，发挥着重要作用。书展也是提升海湾图书和创意影响力的平台，以及汇聚知识和交流经验的场所。

科威特国通过国家文化艺术和文学委员会展位参展。该展位展出该委员会一批重要文化出版物，包括《知识世界》、《阿拉伯人》杂志、《世界创作》、《世界文化》和《思想世界》，以及关注阿拉伯文化遗产和思想传承的出版物。

科威特国家文化艺术和文学委员会书展管理局局长哈利法·拉巴赫表示，科威特参加书展体现了积极参与海湾地区和阿拉伯地区重要文化活动的重视，并有助于丰富海湾文化发展图景、拓展合作空间和交流经验。

他指出，科威特国与阿拉伯联合酋长国文化联系深厚。两国签署的文化协议对于加强合作具有重要意义，特别是科威特国际书展与阿布扎比国际书展之间的合作。

拉巴赫对本届书展的出色组织工作表示赞赏，并高度评价阿布扎比阿拉伯语中心在提供高质量组织和优质服务方面所作的努力，以及书展同期举办的内容丰富的文化活动。

卡塔尔国通过文化部展位参展。展位集中展示反映卡塔尔文化发展不同方面的出版物，并介绍该国的思想和文学成果。

卡塔尔文化部图书馆管理局局长兼多哈国际书展主任贾西姆·艾哈迈德·布艾奈因表示，此次参展为介绍卡塔尔文化成果和展示最新出版物提供了机会，同时有助于开拓同海湾地区和阿拉伯地区文化机构合作的新空间。

他强调，国际书展对于加强出版商、作者和读者之间的沟通具有重要意义，并在交流实践与经验以及了解不同文学和思想流派方面发挥重要作用。他指出，阿布扎比国际书展是开展对话和交流思想的重要平台。

巴林王国的参展内容融合图书、艺术和文化遗产。巴林文化和文物管理局展位展出文学、思想、历史、文化遗产和艺术领域的一系列出版物，体现了巴林文化发展图景的多样性和丰富性。

巴林王国还推出一项文化艺术活动计划，其中包括巴林女诗人法蒂娅·阿杰兰的诗歌之夜活动，以及回顾已故巴林艺术家萨勒曼·扎伊曼生平的活动。该活动由指挥家哈利法·扎伊曼主讲，并有艺术家穆罕默德·阿西里带领的巴林乐团参加。

巴林国际书展主任巴沙尔·贾西姆·阿克巴里表示，此次参展体现了巴林王国加强文化合作、同文化机构、出版社和文化界人士开展交流，以及展示本国文化艺术成果的重视。

他说，阿布扎比国际书展是介绍巴林文化成果的重要平台，并为巴林出版物和创作者接触更广泛受众提供机会。书展还有助于了解出版和图书产业领域的最新实践，并同阿拉伯地区和国际文化机构交流经验。

阿曼苏丹国则通过文化、体育和青年部以及国家文献和档案管理局联合设置的展位，重点展示海湾文化记忆的重要组成部分。

该展位陈列百科类和研究类出版物，记录阿曼苏丹国历史、国家认同、语言和国家记忆的不同方面。

展位还展出文化俱乐部在文学、思想、评论和文化研究领域的部分出版物，以及阿曼苏丹国民间社会组织和出版社的出版物。这体现了各方在支持文化和思想产业发展以及传播阿曼知识成果方面形成的协同合力。

阿曼苏丹国文化、体育和青年部工作人员哈迪贾·卡尔巴尼表示，参加阿布扎比国际书展是加强同文化机构和出版社沟通的重要机会，也有助于交流图书产业、出版和文化活动组织领域的经验与实践。

她补充说，了解各参展机构推出的实践和倡议有助于完善文化项目、借鉴成功做法，并为共同合作开拓新的空间。