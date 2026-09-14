迪拜旅游和商业推广局：酒店业扩张彰显投资者持续信心

阿通社迪拜2026年9月14日电 迪拜旅游和商业推广局首席执行官伊萨姆·卡齐姆表示，迪拜新酒店和旅游设施持续开业，彰显私营部门对当地旅游市场及其增长前景的信心。

卡齐姆在第33届阿拉伯旅游展期间接受阿联酋通讯社采访时表示，对新酒店项目的投资以及对现有酒店的翻新，体现了市场对旅游业持续保持信心，同时确保该行业为未来一段时期做好准备。

他说，阿拉伯旅游展广泛的国际参与反映出全球旅行和旅游业重新焕发活力。他补充说，展会举办时间从5月调整至9月，使其正值市场活动逐步升温之际举行。

卡齐姆表示，迪拜经济和旅游局继续与公共和私营部门的战略合作伙伴开展合作，以保持迪拜旅游业的发展势头。他对第四季度及未来一段时期持乐观态度，并指出推广活动以及对基础设施和酒店业的持续投资是主要推动因素。

他指出，迪拜在2025年年底以及2026年前两个月均创下纪录，目前各方正继续努力恢复至这些水平，并为明年的增长积蓄动能。

迪拜旅游和商业推广局国际业务高级副总裁胡尔·哈贾表示，迪拜旅游业继续保持增长态势，其发展得到多元化客源市场、国际推广活动以及丰富活动日程的支持。

她表示，迪拜继续致力于实现“迪拜经济议程D33”的目标，重点推动增长，并巩固迪拜作为全球领先旅游、生活和投资城市之一的地位。

根据哈贾在2026年阿拉伯旅游展媒体吹风会上公布的数据，2026年1月至8月，迪拜共接待697万名国际游客，其中仅8月份就接待86.9万人次。

从客源地区看，今年前8个月，西欧游客占20%，南亚占17%，海湾阿拉伯国家合作委员会国家占16%，俄罗斯、独联体和东欧占14%，中东和北非占10%，东北亚和东南亚占9%，美洲占7%，非洲占5%，澳大拉西亚占2%。

截至8月底，迪拜酒店客房总量达到148,796间，分布在947家住宿设施。其中，五星级酒店162家，共有51,846间客房；四星级酒店194家，共有43,464间客房；一至三星级酒店263家，共有28,331间客房。

豪华酒店式公寓共有82家，提供13,591间客房；中端酒店式公寓共有93家，提供11,564间客房。

在可持续发展方面，哈贾表示，2026年已有237家酒店获得“迪拜可持续旅游印章”，数量增长55%。与此同时，可持续发展理念继续融入酒店运营和旅游目的地管理。

她补充说，迪拜根据不同市场的具体情况调整国际推广活动，包括航空连接和旅行建议等因素，并随着相关情况恢复正常重新启动推广活动。

哈贾对第四季度持乐观态度。她表示，迪拜密集的重要活动日程以及随着气温下降而出现的季节性游客增长，将为第四季度旅游市场提供支持。