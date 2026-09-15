阿联酋总统与叙利亚总统讨论加强双边关系

阿通社阿布扎比2026年9月15日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日与阿拉伯叙利亚共和国总统艾哈迈德·沙拉阁下讨论了双边关系以及加强合作的途径，特别是在经济和发展领域，以维护共同利益，促进两国人民繁荣与福祉。

此次会见是在艾哈迈德·沙拉阁下对阿联酋进行工作访问期间举行的。他此访旨在出席于迪拜举行的第24届阿拉伯媒体峰会。

两国领导人重申致力于推进阿联酋与叙利亚关系，以支持两国的发展优先事项，为两国人民创造更加繁荣的未来。

双方强调，阿联酋经济代表团近期访问叙利亚，对于加强合作以及建立支持经济复苏和通过伙伴关系推进战略项目的框架具有重要意义。这些伙伴关系服务于两国的发展优先事项。

会见还讨论了阿拉伯媒体峰会及其议程中的主要议题。谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下感谢艾哈迈德·沙拉阁下接受邀请出席峰会。

此外，双方就地区和国际问题交换了意见，特别是中东事态发展及其对该地区未来、安全与稳定的影响。双方强调了加强地区和国际安全与稳定对于促进世界各国人民福祉与发展的重要性。

阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫赛义夫·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下；谢赫哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下以及若干谢赫、部长、官员和嘉宾出席会见。

艾哈迈德·沙拉阁下在访问结束后离开阿联酋。谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和若干官员在机场为其送行。