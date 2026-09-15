根据总统指示，阿联酋拨款800万美元支持乍得应对厄尔尼诺现象

阿通社阿布扎比2026年9月15日电 根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，阿拉伯联合酋长国通过阿联酋国际援助署拨款800万美元，支持友好的乍得共和国应对厄尔尼诺气候现象及其人道主义影响。这些影响加剧了粮食安全挑战，并提高了发生饥饿和营养不良的风险。

在此背景下，阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿梅里博士强调，阿联酋继续在全球发挥作用，应对气候相关现象引发的灾害和人道主义危机，并支持最脆弱的社区增强应对其影响的能力，特别是与粮食不安全、饥饿、营养不良和生计恶化相关的影响。

他解释说，极端气候现象伴随着气温上升、降雨模式变化和水资源短缺，加剧了人道主义危机，并直接影响农业生产、粮食供应和生计。他表示，这要求采取综合应对措施，将满足紧迫的人道主义需求、抗击饥饿和营养不良以及增强受影响社区的韧性和恢复能力结合起来。

阿梅里补充说，阿联酋在乍得的应对行动将重点支持粮食安全，并覆盖受影响最严重和最脆弱的群体，尤其关注面临最高饥饿和营养不良风险的人群。这将有助于产生可持续的人道主义影响，使援助行动超越满足眼前需求，进一步增强社区抵御气候相关危机影响的能力。

阿联酋国际援助署继续通过旨在抗击饥饿和营养不良、加强粮食安全、支持早期恢复和建设韧性的计划与倡议，应对全球各地与气候相关现象有关的灾害和人道主义危机，同时提供重要援助和可持续解决方案，以改善最脆弱社区和民众的生活条件。