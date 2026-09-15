阿提哈德航空推出Etihad Escapes，将旅行体验延伸至飞行之外

阿通社阿布扎比2026年9月15日电 阿提哈德航空公布全新旅行平台Etihad Escapes。该平台旨在将阿提哈德的服务体验延伸至飞行之外，使旅客能够更加便捷地在同一平台规划和预订更多行程服务。

Etihad Escapes于在迪拜举行的2026年阿拉伯旅游展上发布，并将于10月上线。初期，已预订阿提哈德航班的旅客可直接通过etihad.com添加酒店住宿服务。

该平台是阿提哈德计划在2027年前开发的更广泛一体化旅行服务的第一步，旨在通过统一的数字化体验整合航班、酒店及其他旅行服务，并将进一步与阿提哈德应用程序和Etihad Guest忠诚度计划进行整合。

阿提哈德航空首席执行官安东尼阿尔多·内维斯表示，旅客已经选择阿提哈德航空前往世界上一些最令人向往的目的地。通过Etihad Escapes，我们希望让他们行程中的其他环节同样便捷。

他补充说，该平台旨在飞行服务之外与旅客建立更加深入的关系，最终将航班、酒店、Etihad Guest忠诚度计划及其他旅行体验整合至同一平台，为旅客提供更加便捷、更具个性化的行程体验。

内维斯表示，Etihad Escapes还通过将阿提哈德航空的航线网络与更加广泛的旅行服务及阿布扎比酋长国部分主要旅游体验项目相连接，为阿提哈德航空和阿布扎比创造新的增长机遇。

他补充说，该平台有助于吸引更多游客前往阿布扎比，鼓励他们探索酋长国更多地区，并助力阿布扎比实现到2030年接待3930万名游客、将旅游业对国内生产总值的贡献提高至900亿迪拉姆的目标。

Etihad Escapes上线后，旅客可在预订航班后添加（add）酒店，通过etihad.com获取住宿选择，无需在多个平台分别规划行程的不同环节。

该平台将逐步扩展功能，允许旅客单独搜索和预订酒店，随后还可在一体化预订体验中组合预订航班和酒店住宿。

未来阶段，Etihad Escapes将扩展至阿提哈德应用程序，并推出更高程度的个性化服务、加强与Etihad Guest忠诚度计划的整合，同时提供范围更广的旅行体验和附加服务。

Etihad Escapes瞄准全球度假旅游市场的重大商业机遇。该市场规模约为2.7万亿美元，预计到2030年将增长6.5%，而机票费用以外的支出在旅行总支出中占有相当大的比重。