“2026迪拜夏日惊喜”推动消费者平均支出增长110%

阿通社迪拜2026年9月15日电 2026年迪拜夏季惊喜节第29届活动落幕。本届活动是该节庆规模最大、最具活力的几届活动之一，在为期60天的购物、餐饮、娱乐和家庭体验活动期间，吸引了数十万名居民和游客前往迪拜各地参与。

该活动由迪拜节庆和零售局主办，推出了多项大型零售促销活动，包括优惠幅度最高达90%的“迪拜夏季大促销”和“返校季”活动。逾1000个品牌和4000家门店参加了活动。两项促销活动推动消费者平均支出增长110%。

迪拜节庆和零售局首席执行官艾哈迈德·哈贾表示，“迪拜夏日惊喜”继续发挥促进经济活动、推动旅游和商业发展的作用，并通过遍布迪拜各地的多样化优惠和体验吸引家庭和游客。他表示，经过20多年的发展，该活动已巩固其作为迪拜主要年度活动之一的地位。

本届活动共有705人获奖，奖品总价值超过1600万迪拉姆，包括汽车、黄金、珠宝、现金、电子产品、奖学金和购物券。

在“在迪拜赢取你的家”活动中，共有12名购物者赢得住宅公寓。该活动吸引超过12万名购物者参与，相关交易额超过2.5亿迪拉姆。

娱乐活动方面，本届“迪拜夏日惊喜”共举办56项活动，并在11个地点举行20场巡回表演。“Modesh World”吸引约6万名游客，并举办465场演出、工作坊和互动活动。

“夏季餐厅周”共有60家餐厅参与；“10迪拉姆一道菜”活动则汇集789家餐厅和165个品牌。

此外，本届活动还推出104项酒店优惠、30项旅游目的地和景点优惠、13项水疗优惠以及13个夏令营，同时举办体育和家庭娱乐活动，以进一步巩固迪拜作为综合性国际夏季旅游目的地的地位。