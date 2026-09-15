国家媒体管理局主席会见阿塞拜疆总统助理和美国总统顾问

阿通社迪拜2026年9月16日电 国家媒体管理局主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德阁下在阿拉伯媒体峰会期间会见了友好国家阿塞拜疆共和国总统助理希克马特·哈吉耶夫；阿塞拜疆共和国驻阿联酋大使埃尔钦·巴吉罗夫和国家媒体管理局秘书长穆罕默德·赛义德·谢希出席了会见。

会见讨论了在国家媒体管理局与阿塞拜疆国家广告局签署的谅解备忘录框架内，加强两国媒体合作的途径。

阿勒哈米德申明，阿联酋与阿塞拜疆关系建立在共同愿景之上，该愿景承认媒体在搭建理解桥梁、拉近各国人民之间的距离以及扩大合作与专门知识交流机会方面所发挥的作用。他指出，两国伙伴关系赋予媒体更广泛的作用，以深化两国及其人民之间的理解。

双方强调，应当继续就共同关心的媒体问题进行磋商与协调，并交流专门知识和经验，从而支持媒体工作的发展并拓展合作渠道。

在同一背景下，阿勒哈米德还在阿拉伯媒体峰会期间会见了美国总统阿拉伯和非洲事务高级顾问马萨德·布洛斯；穆罕默德·赛义德·谢希出席了会见。

会见讨论了媒体在加强阿拉伯地区与世界之间的沟通和理解桥梁方面所发挥的作用，以及发展一种能够更深入、更客观地呈现该地区问题和变革的媒体话语的重要性。

双方强调，应当加强媒体对话并交换意见，从而促进传播工具的发展和巩固相互理解；其依据是媒体在拉近各方观点、加强社会之间的沟通以及支持合作与伙伴关系方面所发挥的作用。