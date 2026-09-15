阿治曼房地产投资展第二日成交额达2.08亿迪拉姆

阿通社阿治曼2026年9月15日电 2026阿治曼房地产投资展第二天继续在阿联酋接待大厅举行，当天共完成310笔房地产交易，交易总额达2.08亿迪拉姆。展会吸引大量访客，第二日到场人数达到5270人。

展会第二日安排了丰富的专题对话和专业议题，内容涵盖房地产所有权、黄金签证、创新、科技以及房地产领域的数字货币。

当天议程重点包括三场专业对话。首场为“房地产创新”专题，由瓦埃勒·汉杜斯主讲，重点探讨创新和现代技术在推动房地产行业发展中的作用。

第二场“数字货币与房地产”专题由马哈茂德·塔米米主讲，讨论数字货币和区块链技术在房地产买卖中的应用。

当天议程还包括一场与阿联酋联邦身份、公民、海关和港口安全局合作举办的专题会议，重点介绍“阿治曼置业套餐”以及黄金签证。

第二日活动还继续推出“房地产播客”系列内容，涉及“为什么阿治曼酋长国是一个前景广阔的房地产投资目的地？”、“房地产科技”，以及“从关注者到投资者：社交媒体如何帮助建立房地产财富？”等议题。

展会期间还举行了一套全装修公寓的抽奖活动。该公寓由Rockhill房地产开发公司提供，面向阿治曼民众志坚，并与隶属于社区发展部的“Mashaghel”职业康复和就业中心合作开展。

第二日活动还包括晚间互动竞赛。由阿治曼土地与房地产监管局主办的阿治曼房地产投资展将持续至9月16日。