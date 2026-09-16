阿联酋特殊奥林匹克代表团将参加开罗地区运动会

阿通社阿布扎比2026年9月16日电 特殊奥林匹克运动会

阿联酋特殊奥林匹克代表团将参加17日至23日在埃及开罗举行的第十届特殊奥林匹克中东和北非地区运动会第二阶段赛事。

阿联酋此次将派出28人代表团，其中包括15名运动员以及教练、技术和保障人员。运动员将参加艺术体操、竞技体操、力量举和马术4个项目的比赛。

为备战此次赛事，阿联酋运动员持续开展专项技术和体能训练，重点提升竞技技能和身体素质。

阿联酋特殊奥林匹克国家主任塔拉勒·哈希米表示，此次参赛将为运动员提供更多地区级比赛机会，帮助他们积累经验、展示训练成果。同时，此次比赛也是运动员争取资格并备战2027年智利圣地亚哥世界夏季特殊奥林匹克运动会的重要一环。

据介绍，第十届特殊奥林匹克中东和北非地区运动会采用新的组织模式，比赛将在一年内分阶段在中东北非地区多个国家和城市举行，取代此前每4年由一座城市集中举办的模式。本届赛事将在5个国家举行。

根据赛程，阿联酋代表团将于17日抵达开罗，18日至19日进行训练和分组，开幕式于19日举行，决赛和颁奖仪式于20日举行。21日将举行东道主城市计划和埃及文化日活动，闭幕式于22日举行，各代表团于23日离开。