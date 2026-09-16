全球金融中心指数：迪拜金融科技排名世界第一

阿通社迪拜2026年9月16日电 根据行业专业人士在最新一期全球金融中心指数中的评价，迪拜已升至全球金融科技排名首位。迪拜展现出较强韧性，继续保持中东、非洲和南亚地区唯一跻身全球前10名的金融中心地位。

在迪拜国际金融中心推动金融业未来发展的愿景带动下，迪拜除在金融科技领域居于领先地位外，专业服务排名也升至全球第2位。迪拜全球声誉排名升至第6位，反映出外界对该酋长国及迪拜国际金融中心持续保持信任与信心。迪拜还继续位居未来潜力全球首位，并已连续4期全球金融中心指数报告在该类别中排名第一。

最新一期全球金融中心指数报告由总部位于伦敦的咨询公司Z/Yen与中国（深圳）综合开发研究院合作编制。全球行业专业人士通过该指数在线问卷提交了39531份评估，该指数将这些评估与143项工具性指标相结合。

迪拜国际金融中心行政长官伊萨·卡齐姆表示，全球金融中心指数的结果进一步巩固了迪拜作为全球领先金融中心之一的地位，并彰显了阿联酋领导层通过‘迪拜经济议程D33’确立的愿景所取得的成功。

他表示，迪拜国际金融中心通过吸引全球领先金融机构、人才和创新，并提供实现可持续增长所需的监管、法律和营商环境，在提升迪拜全球竞争力方面发挥了关键作用。

卡齐姆强调，随着迪拜进一步巩固其在全球金融体系核心位置的地位，迪拜国际金融中心将继续支持该酋长国实现其发展愿景，并强化其在全球最具影响力金融中心之列的地位。

迪拜国际金融中心管理局首席执行官阿里夫·阿米里表示，迪拜在全球金融中心指数中的地位，建立在迪拜国际金融中心的实力和规模基础之上，并得到全球金融服务专业人士评估结果的印证。

他指出，迪拜国际金融中心拥有中东、非洲和南亚地区规模最大的受监管金融企业生态体系，也是该地区唯一在银行、资本市场、财富与资产管理、保险和金融科技领域均实现规模化运营的金融中心，为创新、增长与合作提供了独特平台。

他表示，这种深度与多样性使我们能够继续发展金融服务业，加快新兴技术的应用，并为塑造全球金融格局的未来发挥作用。