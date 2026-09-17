迪拜航空假期业务拓展产品并升级数字体验

阿通社迪拜2026年9月17日电 迪拜航空假期在业务持续增长之际，已扩大目的地和产品范围，并正准备推出升级版客户数字体验。公司在迪拜举行的2026阿拉伯旅游展期间宣布上述消息。

为满足持续的旅游需求，迪拜航空的假期业务部门已在其产品组合中新增目的地和产品。目前，该产品组合覆盖100多个目的地和10000家酒店。

客户可根据不同预算和旅行偏好选择度假套餐，目的地包括阿拉木图、巴库、甲米、马尔代夫、第比利斯、埃里温和桑给巴尔。

迪拜航空假期还将推出升级版数字平台，提供更优化的导航功能、更清晰的内容、更强的移动端适配能力以及更完善的预订流程。

客户将受益于改进后的搜索和筛选工具，并可通过更加直观的平台，根据个人偏好规划和管理假期。

迪拜航空商业运营部门高级副总裁苏迪尔·斯里达兰表示，假期业务部门继续保持增长，这得益于航空公司不断扩大的航线网络，以及旅客对更多选择、灵活性和便利性日益增长的需求。

他补充说，预计度假套餐的需求将在即将到来的冬季持续增长；与此同时，前往迪拜的旅客还可利用该航空公司的中途停留产品，随后再继续前往其他目的地。

自2026年3月以来，迪拜航空假期推出的迪拜中途停留体验获得积极反响。该产品为航班、酒店、景点、活动和服务提供优惠价格。

迪拜航空假期副总裁纳尔逊·德索萨表示，公司持续看到市场对城市短途度假和海滨度假的需求，尤其来自阿联酋、海合会国家和中亚的客户。

他指出，市场对东欧和亚洲目的地的兴趣日益增长，对固定行程套餐、高端酒店和服务的需求也在增加。

巴库、甲米和蒂瓦特的增幅位居前列。季节性蒂瓦特航线已延长至10月23日；与此同时，7月以每日1班开通的曼谷航线，将自2026年11月起增至每日3班。

迪拜航空假期还在部分目的地提供固定行程套餐，将航班、酒店和游览活动组合在一起。