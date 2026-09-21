2026全球食品周将推出全新模式 覆盖8个专业板块并连接企业与消费者

阿通社阿布扎比2026年9月21日电 2026全球食品周正筹备举办迄今规模最大的一届，并将推出一种全新模式，首次把企业对企业活动与面向消费者的活动结合起来，以扩大投资机会和业务拓展，同时为食品和饮料行业开辟新的增长空间。

参观者将能够了解种类广泛的本地和国际食品，直接与品牌和生产商互动，并购买覆盖整个食品价值链的产品，获得一个融合贸易、创新和消费者互动的综合体验。

本届活动由ADNEC集团主办，该集团隶属于Modon公司，并与阿布扎比农业与食品安全局建立战略合作伙伴关系。

本届活动将推出一个全新平台，专门用于生产商与消费者之间的直接互动，为中小企业、初创企业、本地生产商、农户以及枣椰、蜂蜜和饮料等专业领域的参展商提供机会，使其能够展示产品、推出新的创新产品，并直接在市场上进行测试。

2026全球食品周设有8个专业板块，覆盖食品和饮料价值链的不同环节。

其中，蜂蜜板块将汇聚主要养蜂人和蜂蜜生产商；枣椰板块将举办第12届阿布扎比椰枣展，展示阿联酋在椰枣种植和椰枣生产方面的丰富遗产；新设饮料板块将提供来自全球品牌和专业手工生产商的互动式品鉴体验。

活动还设有农业科技板块和农户板块，让参观者了解最新农业解决方案和技术，并可直接向农户购买新鲜农产品。

活动同时设有动物饲料专区，展示畜牧营养领域的最新创新成果。此外，动物饲料板块也将展示畜牧营养领域的最新创新成果。

活动还将为食品和饮料领域的中小企业及本地食品饮料企业设立专门平台，让创业者能够直接接触消费者，帮助其提升市场影响力，并利用即时反馈改进产品和拓展业务。

在扩大面向消费者覆盖面的同时，活动还将继续巩固其作为全球商业平台的地位，通过“领导者与赋能者”板块，汇聚政府机构、企业、投资者，以及为食品和饮料行业提供支持的技术、服务和物流解决方案供应商。

通过国际食品饮料板块，活动还将吸引来自多个国家展馆的国际领先企业和品牌，并支持商务会议、交易达成和战略合作伙伴关系。

这一双模型将为参展商提供独特的机会，把接触专业买家和投资者与直接面向消费者的互动和销售结合起来，从而提升活动的商业价值，并支持企业在区域和全球市场实现增长和扩张。

阿布扎比作为全球贸易和投资中心以及连接东西方的战略门户举办本届活动，依托其先进生态体系以及在加强粮食安全、支持创新和推动经济多元化方面的持续投入。