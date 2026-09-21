阿联酋水电公司预计到2035年碳排放将减少逾45%

阿通社阿布扎比2026年9月21日电 阿联酋水电公司正继续实施相关计划，以建设更加可持续的水电生产体系，目标是到2035年将发电和产水产生的碳排放总量降低45%以上，同时扩大太阳能、储能系统和反渗透海水淡化的应用规模。

这一举措正值“零排放日”之际。该纪念日为每年9月21日，旨在强调减少排放以及提高对清洁和可再生能源依赖程度的重要性。

阿联酋水电公司最新水电系统规划报告显示，预计其碳排放总量将从2019年的约4200万吨降至2035年的约2300万吨。与此同时，预计2026年至2033年期间，年度电力需求将增长约70%。

公司计划到2030年将阿布扎比的太阳能装机容量提高至14吉瓦，到2035年进一步超过35吉瓦，并配套约15吉瓦的电池储能容量，从而减少对燃气火力发电设施的依赖。

阿联酋水电公司首席资产官穆罕默德·马尔祖基表示，公司的战略规划确保水电基础设施持续扩展，以满足阿联酋经济增长的需求，同时实现大幅减排。

他指出，太阳能项目、电池储能以及反渗透海水淡化项目是实现这些目标的重要支柱。

在水务领域，公司预计，到2035年，反渗透项目将承担超过95%的水生产总量，从而进一步推动发电与海水淡化生产脱钩，并降低相关生产活动产生的排放。

世界零排放日凸显了持续采取战略性行动、推动全球能源系统脱碳的迫切必要性。阿联酋水电公司通过一体化规划、战略采购以及高效的系统运营，在满足不断增长的需求的同时降低排放。这些举措共同推动实现阿布扎比能源局制定的“阿布扎比电力生产2035年清洁能源战略目标”，并直接支持阿联酋2050年净零排放战略。