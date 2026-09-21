迪拜：活力体育之城，明星汇聚之地，专业与卓越的灵感之源

阿通社迪拜2026年9月21日电 过去20年来，迪拜不断巩固其作为世界主要体育城市之一的地位，依托由先进基础设施、承办大型国际赛事、吸引世界顶尖体育明星以及扩大群众体育普及范围组成的综合体系，进一步强化体育产业作为迪拜酋长国经济、旅游和社会发展的主要驱动力之一。

这一发展进程以迪拜体育委员会主导的一项战略为基础，旨在提升体育产业的竞争力和全球吸引力，并增加其对迪拜酋长国经济的贡献。这与《2033年迪拜体育业战略计划》的目标相一致。该规划重点推动体育经济影响力翻番，并进一步巩固迪拜作为全球体育赛事中心的地位。

迪拜酋长国拥有完善的体育设施体系，包括哈姆丹体育中心、“可口可乐体育馆”、纳德谢巴体育中心、阿勒马克图姆体育场、迈丹赛马场以及马蒙骆驼赛场。此外，各类体育设施和开放空间共同构建了适宜举办国际赛事并鼓励社会各群体参与体育运动的综合环境。

迪拜的发展并不仅限于基础设施建设，还延伸至创设新的世界级赛事，以及与国际体育联合会签署长期合作伙伴协议，从而进一步提升迪拜在全球体育版图中的影响力。

其中一项突出举措是，国际足球联合会与迪拜体育委员会签署协议，自2026年起在迪拜设立一项奖项并举办国际足联年度官方颁奖典礼。

此外，国际篮球联合会与迪拜体育委员会开展合作，将于11月7日至8日举办3×3篮球世界巡回赛其中一站“大师赛”。这一合作属于持续至2028年的战略伙伴关系，届时将有一批世界顶尖球队和体育明星参赛，其中包括奥运冠军以及世界和欧洲冠军得主。

与此同时，体育会议和活动数量持续增加，也成为这一转型的重要体现。其中，世界体育峰会第二届会议将于12月28日至29日举行，主题为“通过体育团结世界”。

世界体育峰会通过聚焦先进技术和人工智能、人才培养与引进、加强国际合作以及塑造全球体育未来，体现迪拜在体育产业方面的未来发展方向。峰会期间还将表彰“穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆创新体育奖”获奖者。

迪拜已成为多位世界著名体育明星青睐的居住、训练和工作目的地，其中包括瑞士网球传奇人物罗杰·费德勒、塞尔维亚球星诺瓦克·德约科维奇、印度网球名将萨尼娅·米尔扎、前拳击世界冠军阿米尔·汗、前皇家马德里和西班牙国家队球星米歇尔·萨尔加多，以及前巴塞罗那和西班牙国家队球星安德烈斯·伊涅斯塔。

根据《2033年迪拜体育业战略计划》，迪拜酋长国的目标是将每年大型体育赛事数量提高250%，吸引超过400万名游客前来观看这些赛事，同时推动体育经济增长80%，使其到2033年对迪拜酋长国国内生产总值的贡献超过183亿迪拉姆。

阿联酋全民体育联合会主席赛义德·阿吉勒表示，迪拜近年来取得的成果体现了一种综合发展愿景，即把体育打造成为一种生活方式和社会基本组成部分。他指出，体育设施的多样性，以及面向不同年龄群体的开放空间和专用设施，为扩大体育参与人群发挥了作用。

赛义德表示，将承办世界级赛事与为社会成员提供参与体育活动的机会结合起来，是迪拜体育发展经验取得成功的最重要因素之一。他强调，应继续投资群众体育，并发展鼓励各类群体参与体育运动的相关举措，从而支持实现战略规划目标。

阿联酋羽毛球联合会主席努拉·贾斯米表示，迪拜凭借承办大型国际锦标赛和体育活动的能力，以及提供满足运动员和国际体育联合会需求的先进基础设施，成功巩固其作为全球体育目的地的地位。她指出，这一环境为发展各项体育运动和吸引高水平赛事提供了更多机会。

阿联酋电子竞技联合会秘书长赛义德·阿里·塔希尔表示，迪拜体育产业当前经历的转型，体现了对现代体育发展需求的深入理解。现代体育已不再局限于传统竞技，而是扩展至依托技术和创新的领域，其中尤其包括电子竞技。电子竞技目前正快速增长，并日益受到全球年轻人和体育机构的关注。