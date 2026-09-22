阿联酋、沙特、卡塔尔、约旦、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其和埃及外长联合声明

阿通社纽约2026年9月22日电 21日，阿拉伯埃及共和国、卡塔尔国、约旦哈希姆王国、阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、土耳其共和国以及沙特阿拉伯王国外长在第81届联合国大会期间于纽约举行会晤。

各国外长对加沙持续的人道主义苦难表示深切关切，并呼吁以色列立即履行其在《全面计划》第一阶段下尚未履行的承诺，包括确保人道主义援助和早期恢复物资立即、安全且不受阻碍地运送，并为关键基础设施修复提供便利。他们强调，必须维护停火，并结束一切违反停火的行为。

各国外长强调，《路线图》是《全面计划》的组成部分，并为推进其第二阶段提供实施框架，包括解除武装、以色列全面撤军、部署国际稳定部队、由加沙管理全国委员会在整个加沙地带履行职责，以及在加沙各地启动早期恢复和重建。他们呼吁各方本着诚意、毫不拖延地履行各自承诺。

各国外长重申坚决反对任何旨在将巴勒斯坦人民驱逐或强迫迁离其家园的措施，以及任何企图改变被占领巴勒斯坦领土领土或人口特征的行为。

在此背景下，各国外长谴责旨在巩固以色列控制和吞并的非法措施，包括不断加速的定居点扩张、没收土地、拆毁巴勒斯坦人房屋、定居者暴力和恐怖主义以及强迫迁移，并呼吁立即撤销这些措施。他们对破坏耶路撒冷穆斯林和基督教圣地历史和法律现状的措施表示严重关切。

各国外长欢迎英国近期采取的措施，以及各国和欧洲为应对以色列非法定居活动所作的更广泛努力，包括采取措施停止与以色列非法定居点开展贸易，并呼吁采取更多有效措施，终止定居点扩张，并确保追究定居者暴力行为的责任。

各国外长还强调，加沙必须继续作为巴勒斯坦领土不可分割的一部分，并重申，实施《全面计划》必须有助于约旦河西岸——包括东耶路撒冷——与加沙地带重新统一，并通过落实两国解决方案，为巴勒斯坦人民行使自决权以及建立以东耶路撒冷为首都、拥有主权、具有生存能力且独立的巴勒斯坦国开辟可信且不可逆转的道路。

各国外长赞赏唐纳德·特朗普总统的领导作用，并强调美国在确保《全面计划》得到落实方面发挥着不可或缺的作用。他们呼吁美国持续、积极参与，以确保包括以色列在内的所有各方履行其承诺和义务，并克服落实《路线图》面临的障碍。他们强调，在实地取得切实进展将增强和平委员会的公信力和该计划的权威性，并形成迫切需要的推动力。

各国外长重申愿继续与美国、和平委员会、巴勒斯坦民族权力机构以及所有相关方共同努力，推动《全面计划》及其《路线图》得到全面落实，减轻巴勒斯坦人民的苦难，落实其自决权和建立独立国家的权利，并在该地区实现公正、持久和全面的和平。