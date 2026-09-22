沙迦机场管理局代表团参加2026亚洲客运航站楼博览会

阿通社沙迦2026年9月22日电 沙迦机场管理局将参加2026亚洲客运航站楼博览会。该展会将于9月23日至24日在新加坡举行。

此次参展体现了沙迦机场管理局致力于参加机场和航空领域重要国际专业活动，并紧跟塑造行业发展的最新趋势和创新解决方案。

沙迦机场管理局主席阿里·萨利姆·米德法率领代表团参会。代表团成员还包括沙迦机场管理局局长谢赫费萨尔·本·萨乌德·卡西米，以及管理局相关部门代表。

此次展览和会议将展示机场安保、网络安全、旅客体验、设计与可持续发展，以及先进技术解决方案领域的最新趋势。

沙迦机场管理局参展也是其探索现代技术和实践相关努力的一部分，旨在推动机场设施发展，并提升运营和服务效率。

米德法表示：“2026亚洲客运航站楼博览会是了解机场发展和运营领域最新解决方案与技术，以及洞察全球航空业主要发展趋势的重要平台。我们参加此次活动体现了我们紧跟全球发展的承诺，并有助于借鉴相关经验和实践，为沙迦机场的发展计划提供支持，提高其运营效率，并提升旅客体验。”

沙迦机场继续推进旨在提升运营表现和改善旅客体验的各项举措，通过采用创新成果和现代技术，并持续完善机场设施和服务。

沙迦机场管理局参加2026亚洲客运航站楼博览会，与其紧跟全球航空业发展的战略方向相一致，并支持沙迦机场持续发展计划，以满足旅客期望以及航空出行持续增长的需求。